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Polis Meslek Yüksek Okullarına başvurular

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:35 | Son Güncelleme

PMYO'lar için ön başvurular, 31 Ağustos'ta saat 23.00'te sona erecek

Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) için ön başvurular 31 Ağustos Cuma günü saat 23.00'te tamamlanacak.

Polis Akademisine bağlı PMYO'lar için ön başvuru süresi 13 Ağustos'ta başlamıştı.

Kurban Bayramı tatili, başvuru ücreti yatırma işlemlerinde sıkıntılar yaşanması ve ön başvuru tarihlerinin uzatılması için gelen yoğun talepten dolayı ücret yatırma işlemleri 31 Ağustos Cuma saat 23.00'e kadar uzatılmıştı.

PMYO'lara katılmak isteyen adayların işlemlerini 3 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
PMYO Polis Akademisi

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