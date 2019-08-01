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Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 01:23 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacağını duyurdu.

Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi için alınacak 2 bin 500 öğrenci için PMYO sınavı şartlarını da açıkladı.

Ön başvuru 5-19 Ağustos tarihleri arasında
EGM’den yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecektir.” denildi.

2019 PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartalar
2019 yılında PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlara da yer verilen açıklamada, “2019 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlar; T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2019 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 - 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak), 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak. (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak şartı aranacaktır.)” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, şunlar da kaydedildi:
“Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacaktır. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edilecektir.”

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