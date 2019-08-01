Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi için alınacak 2 bin 500 öğrenci için PMYO sınavı şartlarını da açıkladı.

Ön başvuru 5-19 Ağustos tarihleri arasında

EGM’den yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecektir.” denildi.