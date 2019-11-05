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Polis midibüsü kaza yaptı, 3 polis ağır yaralandı (Geniş Haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 03:53 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda önünde makas atarak ilerleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan içinde polislerin bulunduğu midibüs, metrobüs direğine çarptı.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda önünde makas atarak ilerleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan içinde polislerin bulunduğu midibüs, metrobüs direğine çarptı. Kazada midibüs içinde sıkışan 3 polis yaralandı. Beylikdüzü Güzelyurt D-100 Karayolu Metrobüs Durağı'nda metrobüs direğine çarpan içinde polislerin bulunduğu midibüsteki 3 polis ağır yaralandı. Kaza 02:30 sıralarında Güzelyurt Metrobüs Durağı Bakırköy istikametinde meydana geldi. içinde polislerin bulunduğu 34 FV 8827 plakalı midibüs, vatandaşların iddiasına göre Beylikdüzü'nden Bakırköy istikametine seyir halinde olduğu esnada önünde makas atarak ilerleyen bir otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu metrobüs üst geçidinin direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs içinde bulunan 3 polis sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

POLİSLER MİDİBÜSTE SIKIŞTI
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışması sonrasında yaralı polisler sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 polis, ambulans ile hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Bakırköy istikametine trafik durdu. Kaza yapan midibüs, çekici yardımıyla çekilirken aracın kaldırılması sonrasında yol trafiğe açıldı.

"MAKAS ATAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN"
Kazayı gören bir vatandaş, "Bir tane araç makas atmaya çalışırken polis aracı onu ezmemek için manevra yaparak duvara vurdu. Bir polisi biz çıkardık. Bir polis araçta sıkışmıştı" dedi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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