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Polis motosiklet parçalarını yapboz gibi birleştirdi olayı çözdü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikametin bahçesinde bulunan motosiklet parçaları yapboz gibi birleştirilerek hırsızlık olayı aydınlatıldı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde İ.G.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikametin bahçesinde bulunan motosiklet parçaları yapboz gibi birleştirilerek hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde İ.G. isimli şahsın ikametinin bahçesinde parçalanmış iki motosiklete ait parçalar buldu. Parçalanmış motosikletlerin kime ait olduğunu bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri parçaları tek tek birleştirdi. Parçaların birleştirilmesiyle motosikletlerin 13 Ağustos ve 7 Temmuz 2018 tarihlerinde kent merkezinde çalınan 02 FF 777 ve 02 AB 349 plakalı motosikletler olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan İ.G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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