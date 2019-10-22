Polis müdahalesiyle öğretmenlerin yaralanması hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi, protesto gösterisine katılan iki öğretmenin, polis müdahalesi sonrasında göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su nedeniyle yaralanmasında, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele ve eziyet yasağının, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Ankara'da 2013'te Öğretmenler Günü nedeniyle bir sendikaya bağlı grup, Tandoğan Meydanı'nda toplandı ve Kızılay'a kadar yürüdü.

Milli Eğitim Bakanlığı önüne giderek basın açıklaması yapmak isteyen gruptan, protesto gösterisinin yasal olmadığı gerekçesiyle dağılması istendi. Daha sonra göstericilerin üzerine tazyikli su sıkıldı, göz yaşartıcı gaz kapsülü atılarak müdahale edildi. Bu müdahale sırasında bir öğretmen gaz kapsülünün sol ayağına isabet etmesiyle yaralandı, bir öğretmen de tazyikli suyun etkisiyle baygınlık geçirdi. Yaralanan öğretmenler, kolluk görevlileri hakkında şikayette bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Öğretmenlerin yaptığı itiraz ise Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. Bunun üzerine, iki öğretmen Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.