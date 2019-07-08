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Polis müdüründen HDP’li başkana tokat gibi cevap: “Ülkemizde savaş yok, terörle mücadele var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 21:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir grup HDP’li tarafından "Savaşa Hayır Demokratik Siyasetle Çözüme Evet" sloganıyla HDP’li vekillerinde katılımıyla yürüyüş yapmak istendi.

Polis müdüründen HDP’li başkana tokat gibi cevap: “Ülkemizde savaş yok, terörle mücadele var”

Diyarbakır’da bir grup HDP’li tarafından "Savaşa Hayır Demokratik Siyasetle Çözüme Evet" sloganıyla HDP’li vekillerinde katılımıyla yürüyüş yapmak istendi. Savaşa karşı yürüyüş yapmak istediklerini söyleyen HDP İl Başkanına polis müdürü, “Ülkemizde savaş yok, terörle mücadele var, savaş neredeyse oraya gidin” dedi.
Diyarbakır’da aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup "Savaşa Hayır Demokratik Siyasetle Çözüme Evet" sloganıyla yürüyüş yapmak istedi. Grup, bunun için Kayapınar ilçesinde bulunan HDP Kayapınar İlçe Başkanlığı önünde bir araya geldi. Diyarbakır polisi ise, ilçe başkanlığı önü ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, grubun yasal olmadığı gerekçesiyle yürüyüş yapmasını izin vermedi.
Bunun üzerine HDP İl Başkanı Zeyat Ceylan, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Mehmet Noyat ile görüşerek, yürüyüş yapmakta ısrarcı olduklarını ve savaş çığlıklarını toplumsallaştırmak istediklerini belirterek şube müdürünün elini itti. Yürüyüşe izin veremeyeceklerini ifade eden Noyat ise, "Herhangi bir tatsızlık olmasını ve karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Siz bir siyasi parti il başkanısınız, savaş ver derseniz, devlet savaş yapmıyor. Ülkemizde devlet terörle mücadele ediyor, devlet, devlet olmanın gereğini yapacaktır. Terörist olduğu sürece terörle mücadele olmaya devam edilecektir. Orta doğuda bir savaş varsa onlar sesini çıkarsı, siz neden sesinizi çıkartıyorsunuz. Siz dün miting için müracaat ettiniz bizde izin verdik. Siz bu yürüyüş için ne müracaat ettiniz ne de kimse bize bildirimde bulunmadı. Bulunmasanız buna müsaade etmeyiz. Şu an savaş varsa barış talep edersiniz savaş yoksa barış talep edemesiniz ülkemizde terörle mücadele vardır ve terörle mücadele edilmeye devam edilecektir. Savaş Suriye’de varsa Afganistan’da buyurun oraya gidin” dedi.
Öte yandan otomobilleriyle yolu kapatan HDP’li vekillerin danışmanları araçları kaldırın uyarısına uymayınca gözaltına alındı. Polis ekipleri ve HDP’li vekiller arasında kısa süreli arbede yaşanırken gözaltına alınan danışmanlar serbest bırakıldı. HDP’li grup daha sonra basın açıklaması yaparak dağıldı.

Polis müdüründen HDP’li başkana tokat gibi cevap: “Ülkemizde savaş yok, terörle mücadele var”

Polis müdüründen HDP’li başkana tokat gibi cevap: “Ülkemizde savaş yok, terörle mücadele var”

Polis müdüründen HDP’li başkana tokat gibi cevap: “Ülkemizde savaş yok, terörle mücadele var”

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