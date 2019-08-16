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Polis mühürledi, kumarbazlar vazgeçmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerine teftişe gitti.

Polis mühürledi, kumarbazlar vazgeçmedi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerine teftişe gitti. Bahse konu adreste inceleme yapan polis, mührün kırıldığını ve işletmede kumar oynanmaya devam edildiğini fark etti.
Duyanları şaşkına çeviren olay Tekirdağ’da meydana geldi. Kumar oynandığı iddiasıyla mühürlenen bir işletmede teftiş yapan polis ekipleri, adres önünde birçok araç bulunduğunu görünce şüphelendi. Şüpheli adreste inceleme yapan ekipler, mührün kırıldığını ve içeride kumar oynatılmaya devam edildiğini fark etti. 49 şahsı kumar oynarken yakalayan ekipler, mekan sahibi de dahil olmak üzere toplam 50 kişi hakkında işlem yaptı.

El konulan suç aletlerinin yenisi getirilmiş
Adreste incelemede bulunan ekipler, önceki gün el konulan tombala aletleri, kart ve pulların yerine yenisinin getirildiğini tespit etti. Şaşkına çeviren olayda 49 şüpheliye ayrı ayrı Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereği işlem yapılırken, mekan sahibi olduğu iddia edilen Tayfun Ş. isimli bir kişiye de ’Kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak ve mühür fekki’ suçundan işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynamak için kullanılan araçlara el konuldu.

Mesaj sistemi ve servis de var
Konuyla ilgili araştırma sonucu emniyet ekipleri suç adresinin bir süre önce ‘Soğuk Hava Deposu’ olarak kullanılmak için kiralandığını tespit etti. Şaşırtan bir diğer bilgi de kumar oynayanların telefon sisteminde kayıtlı olduğu ve mesaj sistemi ile haberleştikleri öğrenildi. Ayrıca kumarhane sahiplerinin kumar oynayanlar için İstanbul’dan servis hizmeti sunduğu da öğrenildi.

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