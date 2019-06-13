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Polis müşteri gibi kumarhaneye girdi 'sanal tombala' oynayanları tespit etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:23 | Son Güncelleme

BURSA polisi, 'sanal tombala' oynatıldığı iddiası ile eş zamanlı olarak 2 farklı adrese operasyon düzenledi.

Polis müşteri gibi kumarhaneye girdi 'sanal tombala' oynayanları tespit etti

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - BURSA polisi, 'sanal tombala' oynatıldığı iddiası ile eş zamanlı olarak 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Baskınlardan önce mekanlara müşteri gibi giren ekipler, kumar ve sanal tombala oynayan kişileri tespit ederek gözaltına aldı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri son dönemlerde popüler hale gelen ve kumarhanelerde çok sık kullanılan 'sanal tombala' oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyondan önce sivil kıyafetle mekanlara gizlice giren polis ekipleri kumar oynayan kişileri ve sigara içen kişileri tespit etti.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 11 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ
Bilgisayarlara belli bir internet sayfası üzerinden kurulan ve aynı anda çok sayıda ilde çok sayıda kişinin giriş yaparak oynadığı sanal tombalayla karşılaşan ekipler 8 bilgisayarlara el koydu. Bursa'da ilk defa ele geçirilen sanal tombala ile ilgili inceleme yapan ekipler, bu oyunu oynadıkları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, bu kişilere 2 bin 500 TL para cezaesı kesildi. Ayrıca 2 iş yeri sahibine 'kumar oynaması için yer ve imkan sağmala' suçundan adli işlem yapılırken, 'kapalı alanda sigara içilmesine izin verme' suçundan da 8 bin 970 TL para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Polis müşteri gibi kumarhaneye girdi 'sanal tombala' oynayanları tespit etti

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