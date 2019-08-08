HABER

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 06:46 | Son Güncelleme

Adana merkez otogarında bulunan polis noktası yakınına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi.Olay, Seyhan İlçesi Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarı’nda meydana geldi.

Adana merkez otogarında bulunan polis noktası yakınına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi.
Olay, Seyhan İlçesi Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otogarda polis noktasının 15 metre yakınına bırakılan şüpheli çantayı fark eden güvenlikler durumu nokta polisine bildirdi. Otogar polisi bomba olma olasılığına karşılık olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Çantanın bulunduğu 30 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekildi. Otogar güvenliği ile polis güçleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı çantaya yerleştirdiği fünye ile kontrollü patlamaya gerçekleştirdi.
Kontrollü patlamanın ardından bomba imha uzmanı çantanın boş olduğu tespit etti. Kısa süreli panik ardından çevredeki vatandaş rahat bir nefes aldı.

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper Kupa'da şampiyon G.Saray!

Süper Kupa'da şampiyon G.Saray!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Atambayev’in evine operasyon! Çatışma çıktı

Atambayev’in evine operasyon! Çatışma çıktı

ABD'den İngiltere'ye çağrı!

ABD'den İngiltere'ye çağrı!

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.