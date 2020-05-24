HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi

Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 09:39 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını denetlemek üzere Avcılar’da görev yapan polisleri görünce durup geri giderek kaçmak isteyen sürücüye çifte ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi A Bölge ekibi D-100 Karayolu Avcılar Köprüsü altında trafik denetimi yaparken, Avcılar yönünden gelen araçları durdurarak, sürücü ve yanında bulunanların izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Denetim noktasına gelen bağlantı yolunda polisleri uzaktan görünce durup geri gitmeye çalışan sürücüyü fark eden görevliler merdivenleri hızla tırmanarak araca ulaştı.

Polisler, araç sürücüsü Kerem Güla'yı durdurarak, denetleme noktasına gitmesini istedi. Sokağa çıkma izni olmadığı belirlenen Kerem Güla, denetim yapan polislere yanlışlıkla D-100 Karayolu’na girdiğini, bu nedenle geri gitmeye çalıştığını öne sürdü. Sürücüye tek yönlü bağlantı yolunda geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 388 TL trafik cezası kesilirken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle de 3 bin 150 lira ceza verildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Sağlıkçıların en farklı bayramıSağlıkçıların en farklı bayramı
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti

Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti

ABD'de salgının merkezi haline gelmişti! İlk kez yaşandı

ABD'de salgının merkezi haline gelmişti! İlk kez yaşandı

Acun Ilıcalı itirafı gündem olunca... 'Acun'la mevzu yaratmayın'

Acun Ilıcalı itirafı gündem olunca... 'Acun'la mevzu yaratmayın'

Mayosu olay oldu! Bir de altını görün

Mayosu olay oldu! Bir de altını görün

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

20 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Üzücü haber

20 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sevgiliye bayram mesajları

Sevgiliye bayram mesajları

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Diğer Haberler
Sağlıkçıların en farklı bayramı

Sağlıkçıların en farklı bayramı

Yeni normale geçiş nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesinden İstanbul, Ankara ve İzmir için önemli açıklama

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sınır hattında bayram

Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sınır hattında bayram

İlklerin bayramı! Ramazan Bayramı'nın ilk gününde tarihi görüntüler

Bayram sabahında tarihi görüntüler! İlklerin bayramı

Ramazan Bayramı’nı evde kutluyoruz: İşte bayram mesajları ve bayram tebrikleri

Bayram mesajları ve tebrikleri

Bilim Kurulları yaygınlaşacak mı?

Bilim Kurulları yaygınlaşacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.