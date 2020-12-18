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Polis öğrencileri "uzaktan" uyardı

18.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Adana polisi yeni tip korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilince öğrencilere internetin zararlarını dijital platform üzerinden anlatarak uyardı.Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları projelerle yeni tip korona virüsten önce okulları tek tek gezerek, öğrencilere internet ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı uyarıda bulunuyordu.

Adana polisi yeni tip korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilince öğrencilere internetin zararlarını dijital platform üzerinden anlatarak uyardı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları projelerle yeni tip korona virüsten önce okulları tek tek gezerek, öğrencilere internet ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı uyarıda bulunuyordu. Ancak araya koronanın girmesiyle birlikte yüz yüze eğitim sona erip uzaktan eğitim başladı. Bu nedenle öğrenciler sürekli dijital ortamda ders çalışmak zorunda kalıp, internette kalma süreleri uzadı. Bu durumu fark eden polis bundan dolayı internetin zararlarına öğrencilerin daha fazla maruz kalacağını düşünerek “dijital güvenlik” isimli proje geliştirdi. Bu proje kapsamında polis daha önce yüz yüze yaptığı internet ve zararlı alışkanlıklar uyarısını bu kez uzaktan yapmaya başladı.
Polis, Adana Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Ferdi Konferans Salonunda dijital platform üzerinden öğrencilerle bir araya geldi. Önce Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru öğrencilere zararlı alışkanlıklar hakkında genel bilgi verdi. Daha sonra ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden internet ve bilgisayar alanında uzman olan bir polis memuru öğrencilere internetin zararlarını ve bunlara karşı öğrencilerin alabileceği önlemleri anlattı.
Polis memuru interneti öğrencilerin uzaktan eğitimle birlikte daha fazla kullandığı bu nedenle internetin daha çok bilgi amaçlı kullanılması gerektiğini ancak günümüzde en son bu amaçla kullanıldığını söyledi. Polis memuru internet üzerinden yapılan hiçbir şeyin silinmediğini ve suç zannedilmeyen her şeyin suç olduğunu bunu da polislerin bulup ortaya çıkardığını, bu nedenle özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlara çok dikkat edilmesi gerektiğini, “siber zorbalık” denen şeyin yapılmaması gerektiğini anlattı.
İnternet üzerinden suç işlemenin yanı sıra dolandırılmamak için de özellikle yine sosyal medyadan özel bilgilerin tamamının paylaşılmaması gerektiğini, çok büyük indirim yapan internet sitelerinin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiği uyarılarında bulundu.
Polisin uyarılarını dinleyen bir öğrenci ise internet üzerindeki tehlikeler konusunda bilmediği birçok konuyu öğrendiğini interneti bundan sonra daha dikkatli kullanacağını söyledi.

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