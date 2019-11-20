HABER

Polis okula kazandırdığı çocukları geziye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:13 | Son Güncelleme

Adana’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, limon bahçesinde 80 lira yevmiyeye çalışan 50 çocuğu okula kazandırdıktan sonra ara tatilde geziye götürdü.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinden geçerken yol kenarında narenciye bahçesinde okul çağındaki çocukların çalıştığını görmüş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne çocukların okula kazandırılması için talimat vermişti.

Adana’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, limon bahçesinde 80 lira yevmiyeye çalışan 50 çocuğu okula kazandırdıktan sonra ara tatilde geziye götürdü.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinden geçerken yol kenarında narenciye bahçesinde okul çağındaki çocukların çalıştığını görmüş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne çocukların okula kazandırılması için talimat vermişti. Bu talimat doğrultusunda limon bahçesine giden polisler, ağaçların tepesindeki okul çağındaki çocukları toplayıp okula kazandırmıştı. Zeytinli İlkokul ve Ortaokuluna kazandırılan 50 öğrenci ile birlikte diğer dezavantajlı öğrenciler ara tatilde polis tarafından bu kez de Mersin’in Tarsus ilçesine geziye götürüldü. Polis, öğrencileri ilçede bulunan Tarsus Hayvanat Bahçesi ve tarihi, turistlik yerleri gezdirdi. Bir polis gezilen tarihi yerler hakkında öğrencilere bilgi verip rehberlik yaptı. Geziye götürülen öğrenciler çok mutlu olduklarını ilk kez buraları gezme imkanı bulduklarını söylediler.
Öğrencilere gezi sonunda çeşitli hediyeler verildi.

PARTNERDünyanın en seksi 20 kadınıDünyanın en seksi 20 kadını
(Özel) Emekli imam 3 üniversite bitirdi, aileden herkesi üniversite mezunu yaptı(Özel) Emekli imam 3 üniversite bitirdi, aileden herkesi üniversite mezunu yaptı
Belediyenin yaptığı kaldırımı tel örgüyle kapattılarBelediyenin yaptığı kaldırımı tel örgüyle kapattılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

İstanbul'un göbeğinde tecavüz dehşeti! Yol kenarında böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz dehşeti! Böyle bulundu

Amasra'da dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Alacaklı dehşeti... Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

Eve kilitlediler, işkence yaptılar, ormana götürüp vurdular! 2 gün boyunca dehşeti yaşadı

Eve kilitleyip işkence yaptılar sonra ormana götürüp...

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.