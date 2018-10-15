Polis okulundaki eğitimde kaza kurşunu can aldı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim sırasında bir öğrenci, silah dersinde kazaen ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralandı. Başından yaralanan öğrenci, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtaırılamadı.
olay, bugün sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bulunan Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi’nde silah eğitim dersinde meydana geldi. Komiser yardımcısı R.C.S.'nin silah eğitimi verdiği sırada tabanca kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun M.İ.'nin başına isabet etti. Yere yığılan M.İ. için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk yardım sonrası M.İ., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisine kaldırdı. M.İ., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Komser yardımcısı R.C.S., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi
Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler
Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!
Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi
Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Okuyucu Yorumları 0 yorum