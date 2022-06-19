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Polis olarak tanıttılar, 'Adınıza kredi çekildi' diyerek dolandırdılar

19.06.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, aradıkları bir vatandaşı 'Adınıza kredi çekildi' sözleriyle dolandırdı. Mağdur vatandaşın on binlerce lirasını, döviz ve altınlarını alan şahıslar, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin aldıkları paranın bir kısmını ise harcadıkları belirlendi.

Polis olarak tanıttılar, 'Adınıza kredi çekildi' diyerek dolandırdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşı arayarak adınıza kredi çekildiğini ve kendisini kurtarması için bir miktar para ve ziynet eşyalarını vermesi gerektiğinin söyledi.

ALTIN, DÖVİZ VE TÜRK LİRASI GETİRDİ

Dolandırıcıların söylediğine inanan vatandaş, dolandırıcıların belirlediği yere 75 bin lira değerinde altın, 10 bin 400 lira değerinde döviz ve 10 bin lira para bıraktı. Bir süre sonra vatandaş dolandırıcıların aradığı numarayla irtibata geçemeyince dolandırıldığını anlayarak durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelilerin M.B., İ.K. ve O.T. olduğunu ve ziynet eşyalarını Bursa'da bir kuyumcuda bozdurduğunu belirledi.

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JANDARMA OPERASYONLA YAKALADI

Şüphelilerin adresini belirleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.B., İ.K. ve O.T. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin paranın bir kısmını harcadıkları belirlenirken dolandırdıkları paradan kalan 55 bin 700 lira ise sahibine teslim edildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden İ.K. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa
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