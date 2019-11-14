HABER

Polis olduğunu bilmeden ateş etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 17:39 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de sokak ortasında tartıştığı Hamza Ş.’yi (36) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kendisine müdahale eden polislere de ateş açan ve bir merminin adı açıklanmayan polisin arka cebindeki cep telefonunu sıyırıp geçmesine neden olan Kudret K.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de sokak ortasında tartıştığı Hamza Ş.’yi (36) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kendisine müdahale eden polislere de ateş açan ve bir merminin adı açıklanmayan polisin arka cebindeki cep telefonunu sıyırıp geçmesine neden olan Kudret K. (43), adliyeye sevk edildi. Kudret K., ateş ettiklerinin polis olduğunu bilmediğini savundu.

Olay, önceki gün Cumhuriye Mahallesi Başkan Sokak'ta meydana geldi. Kudret K., yolda karşılaştığı daha önceden husumetli olduğu Hamza Ş.’ye tabancayle ateş etti. Hamza Ş. bacağı ile kalçasından vurularak, yaralandı. Tesadüfen sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli polis memurları, saldırgana müdahale etmek istedi. Ancak Kudret K., kaçmaya başladı. Bu sırada da polis memurlarına ateş açtı. Kurşunlardan biri, sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp, geçti. Şüpheli, aynı polis ekibi tarafından yaklaşık 500 metre ileride yakalanarak, gözaltına alındı. Yaralı Hamza Ş. ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Kudret K.’nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlandı. ‘Kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilen Kudret K., “Hamza ile aramızda küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra ateş ettiğim kişinin polis olduğunu bilmiyordum” dedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
Amanoslar’da PKK sığınağı bulunduAmanoslar’da PKK sığınağı bulundu
Gümüşhane Valiliğinden ’dipsiz göl’ açıklamasıGümüşhane Valiliğinden ’dipsiz göl’ açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nedir, hesabı nasıl yapılır?

22. yüzyıl ne zaman başlayacak?

Son dakika! İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili Bakan Kurum'dan flaş açıklama

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması!

Bakan Selçuk'tan açıklama!

Son dakika... YPG-PYD'ye tıbbi yardımda bulunduğu iddia edilen firmayla ilgili flaş gelişme

YPG'ye tıbbi yardım iddiası.. Bakandan flaş açıklama

Esenyurt'ta maket ev mağdurları! 7 yıldır bekliyorlar

7 yıldır bekliyorlar! İnsanları tuzaklarına böyle çekiyorlar

Kan donduran olay! Poşet içinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Poşet içinde bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.