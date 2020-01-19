'Polisim' dediği genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

SÜRÜCÜLERDEN YARDIM İSTEDİ Başvuru üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cumartesi sabahı Aksu ilçesi Kundu Turizm yolu üzerinde bir genç kızın yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istediğini, Kundu Polis Noktası'na getirilen kızın L.U. olduğunu belirledi. Tanınmayacak şekilde dövüldüğü görülen L.U. ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Demircikara Polis Merkezi'ne cuma gecesi müracaat eden O.U. (51), kızı L.U.'nun işten çıktıktan sonra eve gelmediğini, saat 21.30 sıralarında kendisini telefonla arayarak, Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde polislerin uygulama yaptığını söylediğini, kendisini 'Polis Mehmet' olarak tanıtan kişinin kızının telefonunu alarak 'GBT uygulaması yapıyoruz 10 dakika sonra görüşün' sözleri üzerine durumdan şüphelenerek bahse konu yere gittiğini kaydetti.

İŞKENCE GÖRDÜ



Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastanede tedaviye alınan L.U.'nun ifadesine başvurdu. L.U. ifadesinde, akşam saatlerinde otobüsten indikten sonra telsiz sesi duyduğunu, yanına yaklaşan 30-35 yaşlarındaki erkeğin kendisine polis rozeti gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ile ilgili operasyon yaptıklarını, konuyla ilgili bilgime başvuracağını söyledi. Ardından beni siyah lüks cipe bindirdi. Kundu istikametinde otopark gibi bir yere gittik. O esnada beyaz bir aracın drift yaptığını gördük. Bu kişi elimi ve ayağımı bağladı, dövüp, cinsel tacizde bulundu. Daha sonra oradan ayrılıp ormanlık bir bölgeye gittik. Şahıs yine cinsel tacizde bulunup, dövmeye devam etti. Kıyafetlerini çıkartarak tecavüz etmeye çalıştı. Direnerek buna engel oldum."

'SAÇIMI ÇAKMAKLA YAKMAYA KALKIŞTI'



Saldırganın saçını çakmakla yakmaya çalıştığını, başaramayınca ormanlık bölgede kendisini bırakarak araçla uzaklaştığını anlatan L.U., "Ormanlık alanda 1,5 saat kadar hareketsiz yattım. Daha sonra ana yola çıkarak araçlardan birini durdurdum. Bir araç sürücüsü beni polis noktasına götürdü" dedi.