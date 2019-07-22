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Polis olduklarını söyleyerek gasp yapan 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'dan iş kurmak için İstanbul'a giden Iraklı iş insanını, polis gibi davranarak, TEM Otoyolu Kartepe ilçesinde gasbeden 3 İranlı ile 1 Türk, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- ANTALYA'dan iş kurmak için İstanbul'a giden Iraklı iş insanını, polis gibi davranarak, TEM Otoyolu Kartepe ilçesinde gasbeden 3 İranlı ile 1 Türk, düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay 17 Haziran günü TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe ilçesi geçişindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Adı açıklanmayan Iraklı iş insanı, kendi aracı ile Antalya'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. İş kurma planıyla İstanbul'a seyahat eden iş insanı, Kartepe'deki bir dinlenme tesisinde kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından durduruldu. Şüpheliler, üzerinde sahte para taşıdığı yönünde ihbar olduğunu söyledikleri iş insanının otomobilindeki 5 bin doları gasbetti. Gaspçılar, kaçarak kayıplara karışırken, iş insanının ihbarı üzerine polis araştırma başlattı. Polis ilk olarak gaspçıların kullandığı aracın plakasını belirledi. Plakadan yola çıkan polis, şüphelilerin S.S.(30) ile İran uyruklu M.M. (31), A.I.(34) ve A.J.(46) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüphelilerin, Iraklı iş insanıyla birlikte, tüp bebek tedavisi için Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu bir aileyi, Kuveytli bir iş insanını ve Özbekistanlı bir turisti de aynı yöntemle gasbettiklerini belirledi. MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelileri takip eden polis ekipleri, 18 Temmuz günü söz konusu aracın Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde olduğunu belirledi. Araç, kırmızı ışıkta durduğu sırada operasyon yaptı. Operasyonda İranlı M.M., A.I. ve A.J. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ettikleri eve düzenlenen baskında ise S.S., yakalandı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden S.S.'nin, İstanbul'da otomobil kiralama işi yaptığı, başka kişiler adına kiralanmış gibi gösterdiği araçları çeteye verdiği belirlendi. S.S.'nin bu araçlara, internet üzerinden satışa çıkarılan benzer araçların plakalarının kopyalarını taktığı da tespit edildi. Mağdurlar tarafından teşhis edilen ancak sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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