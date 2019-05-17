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Polis olduklarını söyleyerek girdikleri evi soyan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, sahibine kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evden laptop, av tüfeği ile sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, sahibine kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evden laptop, av tüfeği ile sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün kent merkezinde 3 katlı binada meydana geldi. Binan üst katında oturan E.Y.'ye kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, içeriye girerek laptop, av tüfeği ile 4 karton sigarayı çalarak kaçtı. E.Y.'nin durumu bildirdiği polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen E.Ç. (31), E.T. (28) ve H.K. (24), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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