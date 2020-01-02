Polis olmak isteyen üniversiteli gence izsiz tiroit ameliyatı

Isparta’da lisans öğrenimini tamamladıktan sonra polis olmak isteyen ve rahatsızlığı sonucu ameliyat olmak zorunda kalan üniversite öğrencisine, mülakatlarda iz dolayısıyla direk elenmemek için izsiz tiroit operasyonu yapıldı.

Yaklaşık 3 ay önce boğazında şişlik hissettikten sonra hastaneye gittiğinde tiroit rahatsızlığı olduğunu öğrenen üniversiteli genç, SDÜ Hastanesi’ne gitti.

Burada gerekli tetkik ve kontrolleri yapılan üniversiteli gence ameliyat olması gerektiği söylendi.

Doktorlara polis olmak istediğini belirttikten sonra laparoskopik operasyon önerisini kabul eden üniversiteli genç, 2 hafta kaldığı hastaneden sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Ağızdan uygulanan izsiz operasyonla ameliyatı yapılan hasta, yaklaşık 2 haftalık sürecin ardından normal hayatına geri döndü.

Zihni: “Operasyonun ikinci gününde hastayı taburcu ediyoruz”

SDÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Zihni, “Tiroidinde nodül olan hastamızın kapalı yöntemle tiroit ektomisini yaptık. Göründüğü gibi herhangi bir izi kalmadı. Ağzın içinden girilerek bu ameliyatı yaptık. Hastanemizde bu ameliyat ilk oldu. Daha önceden hiç yapılmamıştı. Bundan sonra da devam edecek. Hastamızın durumu gayet iyi. Operasyonun ikinci gününde taburcu ediyoruz. Hastanede 2-3 gün yattıktan sonra ikinci haftasında da normal hayatına dönüyor. Bu operasyonu Genel Cerrahi ekibi olarak, Ana Bilim Dalı Başkanımız Prof.Dr. Recep Çetin, Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu, Dr. Öğretim Üyeleri İsa Sözen, Girayhan Çelik, İsmail Zihni, hepimiz bir ekip olarak bunu yaptık. Ama bu operasyondaki en büyük katkı Zafer Sabuncuoğlu’nun” dedi.