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  4. Polis olmak isteyen üniversiteli gence izsiz tiroit ameliyatı

Polis olmak isteyen üniversiteli gence izsiz tiroit ameliyatı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Isparta’da lisans öğrenimini tamamladıktan sonra polis olmak isteyen ve rahatsızlığı sonucu ameliyat olmak zorunda kalan üniversite öğrencisine, mülakatlarda iz dolayısıyla direk elenmemek için izsiz tiroit operasyonu yapıldı.Yaklaşık 3 ay önce boğazında şişlik hissettikten sonra hastaneye gittiğinde tiroit rahatsızlığı olduğunu öğrenen üniversiteli genç, SDÜ Hastanesi’ne gitti.Burada gerekli tetkik ve kontrolleri yapılan üniversiteli gence ameliyat olması gerektiği söylendi.Doktorlara polis olmak istediğini belirttikten sonra laparoskopik operasyon önerisini kabul eden üniversiteli genç, 2 hafta kaldığı hastaneden sağlıklı şekilde taburcu edildi.Ağızdan uygulanan izsiz operasyonla ameliyatı yapılan hasta, yaklaşık 2 haftalık sürecin ardından normal hayatına geri döndü.Zihni: “Operasyonun ikinci gününde hastayı taburcu ediyoruz”SDÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr.

Isparta’da lisans öğrenimini tamamladıktan sonra polis olmak isteyen ve rahatsızlığı sonucu ameliyat olmak zorunda kalan üniversite öğrencisine, mülakatlarda iz dolayısıyla direk elenmemek için izsiz tiroit operasyonu yapıldı.
Yaklaşık 3 ay önce boğazında şişlik hissettikten sonra hastaneye gittiğinde tiroit rahatsızlığı olduğunu öğrenen üniversiteli genç, SDÜ Hastanesi’ne gitti.
Burada gerekli tetkik ve kontrolleri yapılan üniversiteli gence ameliyat olması gerektiği söylendi.
Doktorlara polis olmak istediğini belirttikten sonra laparoskopik operasyon önerisini kabul eden üniversiteli genç, 2 hafta kaldığı hastaneden sağlıklı şekilde taburcu edildi.
Ağızdan uygulanan izsiz operasyonla ameliyatı yapılan hasta, yaklaşık 2 haftalık sürecin ardından normal hayatına geri döndü.

Zihni: “Operasyonun ikinci gününde hastayı taburcu ediyoruz”
SDÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Zihni, “Tiroidinde nodül olan hastamızın kapalı yöntemle tiroit ektomisini yaptık. Göründüğü gibi herhangi bir izi kalmadı. Ağzın içinden girilerek bu ameliyatı yaptık. Hastanemizde bu ameliyat ilk oldu. Daha önceden hiç yapılmamıştı. Bundan sonra da devam edecek. Hastamızın durumu gayet iyi. Operasyonun ikinci gününde taburcu ediyoruz. Hastanede 2-3 gün yattıktan sonra ikinci haftasında da normal hayatına dönüyor. Bu operasyonu Genel Cerrahi ekibi olarak, Ana Bilim Dalı Başkanımız Prof.Dr. Recep Çetin, Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu, Dr. Öğretim Üyeleri İsa Sözen, Girayhan Çelik, İsmail Zihni, hepimiz bir ekip olarak bunu yaptık. Ama bu operasyondaki en büyük katkı Zafer Sabuncuoğlu’nun” dedi.

“Açık ameliyattan hiçbir farkı yok, en büyük avantajı, ameliyat olmamış gibi olması”
Laparoskopik sistemin açık ameliyata göre daha az ağrı ve izsiz olduğunu dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Zihni, “Açık ameliyata göre en önemli özelliği iz olmaması. Dışarıdan hiç ameliyat olmamış gibi gözüküyor. Yapılan işlemin, açık ameliyattan hiçbir farkı yok. En büyük avantajı, ameliyat olmamış gibi olması” diye konuştu.

Burgazlı: “Polislik düşündüğümü söyledim, böyle izsiz bir operasyon yapıldı”
Üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde 3. sınıfta okuduğunu, mezun olduktan sonra polislik sınavı ve mülakatlarına girebilmek için vücudunun görünen kısmında iz bulunmaması şartının olduğunu dile getiren 21 yaşındaki Samed Rasim Burgazlı, “Yaklaşık 3 ay önce boğazımda bir şişlik fark ettim. Doktora gittim, sonra bu hastaneye geldim ve hocalarımla konuştuk. Ameliyat için konuştuğumda, polis veya askerlik düşüncemin olduğunu ve durumu anlattım. Hocalarım, sağ olsunlar çok ilgilendiler ve gerekeni yaptılar. Sonra ameliyat oldum, hiç ağrı ve sızı hissetmedim, sanki hiç ameliyat olmamış gibiyim” şeklinde konuştu.

“Açık ameliyat olsaydım böyle bir şansım olmayacaktı”
Üniversite öğrencisi Burgazlı, “Açık ameliyat olsaydım, boğazımda bir iz olacaktı. Tabii ki o da iyi durmuyor. O da polis veya asker olmak istendiğinde kabul olmuyor. Ondan ötürü çok şükür bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Araştırdım biraz ve sorun olmayacağını öğrendim. Açık ameliyat olsaydım böyle bir şansım olmayacaktı. Şu an polisliği düşünüyorum, inşallah ondan sonrasında bu konuda gelecekte düşünürüm” ifadelerini kullandı.

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