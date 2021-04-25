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  4. Polis önce tırmanıp camdan baktı, sonra baskın yaptı

Polis önce tırmanıp camdan baktı, sonra baskın yaptı

25.04.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye önce tırmanarak penceresinden içeriye baktı ardından da baskın düzenledi. İçerideki 20 kişiye 69 bin 380 lira idari para cezası uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan bir şahıs ise gözaltına alındı.

Polis önce tırmanıp camdan baktı, sonra baskın yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri” genelgesi gönderilmişti. Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki bir kıraathanenin ışıklarının açık olduğunu gördü.

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POLİS ÖNCE TIRMANDI SONRA BASKIN YAPTI

Bunun üzerine polis ekipleri, kapısı kilitli olan kıraathaneye tırmanarak penceresinden içeriye baktı. İçeride çok sayıda kişinin kağıt oyunu oynadığını tespit eden Beyoğlu polisi, bunun üzerine kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında neye uğradığını şaşıran şahısların kimliklerini alan polis ekipleri, içeride hem yasağı delen hem de tedbirleri hiçe sayan 20 kişiye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 69 bin 380 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baskın anları ise İHA kameralarına yansıdı.

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(İHA)

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