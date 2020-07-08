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Polis operasyonuyla keşfedildi: İşkence odaları

DÜNYA HABERLERİ  | 08.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki bir köyde ortaya çıkan odalar, dünyada şok etkisi yarattı. Skandal, şifreli telefonların kırılmasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Polis operasyonuyla keşfedildi: İşkence odaları

Fransız polisinin geçtiğimiz aylarda EncroChat adlı gizli mesajlaşma telefonlarını kırmasıyla Hollanda polisi harekete geçti.

Polis aralarında Lahey kentinde yaşayan 40 yaşındaki bir erkeğin de bulunduğu şüphelilere gelen mesajların izini sürdü.

40 yaşındaki erkeğin iletişim kurduğu tüm örgüt üyelerine erişim sağlanmasıyla, Belçika sınırına yakın noktadaki Wouwse Plantage köyündeki konteynerler tespit edildi.

Polis konteynerleri haftalarca gözetledi, çok sayıda erkeğin her gün depoya giriş çıkış yaptığını belirledi. Konteynerlerin bitmesine yakın ise, operasyon başladı.

22 Haziran'da gerçekleşen operasyonda, işkence odasına dönüştürülmüş ses geçirmeyen duvarlara sahip yedi konteyner bulundu.

Altı erkeğin tutuklandığı operasyonun görüntüleri, Hollanda polisi tarafından yayınlandı. Helikopterlerin de katıldığı operasyonda konteynerlerin içinden çıkanlar tüyler ürpertti.

İşkence odalarından birinde dişçi koltuğu ile el ve ayaktan bağlama kemerleri dikkat çekiyor. Bir diğerinde zemin ve tavanda yine kelepçeler bulundu.

Bir konteynerde ise çok sayıda polis üniforması ve kurşun geçirmez yelek vardı. Konteynerlerde bulunanlar arasında makas, pense ve neşter gibi işkence aletlerinin yanı sıra yüz maskeleri de var.

Konteynerlerden altısının kurbanların hapsedilebileceği birer hücreye dönüştürüldüğü, bir konteynerin ise işkence odası haline getirildiği belirtiliyor.

Adam kaçırma ve saldırı hazırlığındaki suç örgütünün EncroChat'teki gizli mesajlaşmalarında, depodan 'tedavi odası' diye bahsedildiği görüldü. Polis, suç örgütünün kullandığı bir başka binaya ise Rotterdam kentinde ulaştı.

Mesajlar potansiyel kurbanların da kimliklerinin açığa çıkmasına yardımcı oldu. Polis bu kişileri güvenli bir yere sığınmaları konusunda uyardıklarını belirtti.

Fransız polisinin EncroChat'i deşifre etmesiyle İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde çok sayıda operasyon gerçekleşti, yüzlerce çete üyesi yakalandı. Hollanda'da işkence odalarının yanı sıra 26Lemont kod adlı başka bir operasyon daha düzenlendi.

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