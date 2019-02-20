Polis, otomobildeki şüphelileri havaya ateş açarak yakaladı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Polis havaya uyarı ateşi açarak, araçtan inerek kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 3'ünü yakaladı.

Bugün öğle saatlerinde, polis ekipleri, şüphe üzerine Darıca merkezinde 34 NZ 3365 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü polisin uyarısını dikkate almayarak aracıyla Tuzla Caddesi'ne girdi. Ardından sürücü ve 3 arkadaşı, otomobille hızla ilerleyerek ara sokaklara girip, kaçmaya çalıştı. Polis takibini sürdürürken, karşı yönden gelen otomobille çarpışan aracın sürücüsü kaçmaya devam etti.

Tüm uyarılara rağmen aracın durmaması üzerine havaya defalarca uyarı ateşi açan polis, otomobilden inerek kaçmak isteyen sürücü M.B. (22) ve yanındaki Ü.T. (25) ile H.T.'yi (22) yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerden O.İ. (23) ise kaçtı. Araçta yapılan aramada, bagajda el aletleri bulundu. 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekiplerin, kaçan Ö.İ.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

