Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı

Aksaray’da 3’ü çocuk 4 kişinin yaralandığı ve trafiğin aksadığı yolda polis memurları trafiği açmak için kaza yapan otomobili iterken, yardımcı olmak isteyen çekici görevlisi de kameralara “Baba canlı mıyız?” diyerek gülümseyip el salladı.

Kaza, Şifahane Mahallesi Hasas Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasas Caddesi istikametinden Mithat Gürsoy Caddesi istikametine giden Ahmet S. (44) idaresindeki 06 PMV 52 plakalı Ford marka otomobil Nakkaş Kavşağı’ndan çıkış yapan Tolga Ö. (41) yönetimindeki 68 ABT 167 plakalı Ford marka otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Gülay Ö. (40), Meryem Ö. (12), Nevzat Ensar Ö. (14) ve Haydar Efe Ö. (3) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.