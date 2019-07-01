HABER

Polis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde geri manevra yapan polis otosuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Polis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kamerada

Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), (DHA)-SAMSUN'un Terme ilçesinde geri manevra yapan polis otosuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Terme İlçesi’nde dün meydana gelen kazada, Samsun-Ordu karayolu kenarında geri manevra yapan 55 A 9257 plakalı polis otosuna İsa Kuru'nun kullandığı 16 DC 244 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsa Kuru yaralandı. Polislerin çağırdığı sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Yaralı sürücü ifadesinde Bursa'dan Ordu'ya gittiğini kaza esnasında ise bacağının uyuştuğunu, orta şeritten emniyet şeridine geçerken geri gelen polis aracını fark etmediğini ve kazanın bu şekilde olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Polis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kameradaPolis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kameradaPolis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kameradaPolis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kamerada

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
AK Parti Gelendost ilçe yöneticisi Eğirdir Gölü’nde kaybolduAK Parti Gelendost ilçe yöneticisi Eğirdir Gölü’nde kayboldu
Kaçak mezardan bez parçası çıktıKaçak mezardan bez parçası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.