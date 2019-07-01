Polis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kamerada

Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), (DHA)-SAMSUN'un Terme ilçesinde geri manevra yapan polis otosuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Terme İlçesi’nde dün meydana gelen kazada, Samsun-Ordu karayolu kenarında geri manevra yapan 55 A 9257 plakalı polis otosuna İsa Kuru'nun kullandığı 16 DC 244 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsa Kuru yaralandı. Polislerin çağırdığı sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yaralı sürücü ifadesinde Bursa'dan Ordu'ya gittiğini kaza esnasında ise bacağının uyuştuğunu, orta şeritten emniyet şeridine geçerken geri gelen polis aracını fark etmediğini ve kazanın bu şekilde olduğunu belirtti.

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