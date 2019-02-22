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Polis otosunda "Nitelikli cinsel istismar iddiası" davasında sanık polis 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde geçen yıl görev başındayken ekip otosunda P.T.

Polis otosunda "Nitelikli cinsel istismar iddiası" davasında sanık polis 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Serpil KIRKESER/ İSTANBUL(DHA)-BEYLİKDÜZÜ'nde geçen yıl görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen polis memuru S.E. (27) ile ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y.'nin (28) yargılandığı davada tutuklu sanık S.E. "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık R.Y ise "Suçu bildirmeme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.

SANIK S.E.: 6 YILDIR KADINLAR ÇOCUKLAR OLSUN HERKESE YARDIMCI OLDUM
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E. ve tutuksuz sanık R.Y. hazır bulundu. Duruşmada son savunmasını yapan sanık S.E., müşteki ile cinsel ilişkiye girmediğini ancak aralarında yakınlaşma olduğunu belirterek, olay günü müştekinin kendisinin elini tuttuğunu söyledi. "Benim penceremden bakılınca ben bu suçu işlemedim" ifadesini kullanan sanık S.E. "6 yıllık polis memuruyum. 6 yıldır kadınlar, çocuklar olsun herkese yardımcı oldum. Sadece bir kişinin beyanıyla karşınıza bu şekilde gelmek beni utandırıyor. Böyle bir olayı ben de tasvip etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

SANIK R.Y.: İKİMİZDE İFTİRA KURBANIYIZ
Sanık R.Y ise "S.E ile müşteki arasında cinsel ilişki gerçekleşmedi, sadece öpüşme boyutunda kaldı. 15 aylık polis memuruyum. Ben meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Olay günü S.E'nin yanında ikinci günümdü. Kendisi benim bir nevi amirim pozisyonundaydı. Bu olayda benim adeta nutkum tutuldu. Olumlu ya da olumsuz bir davranışta bulunmadım. İkimizde iftira kurbanıyız. Bu olayı tasvip etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

BERAAT KARARI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, kasıt unsurları oluşmadığını belirterek tutuksuz sanık R.Y'nin "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" suçundan beraatine karar verdi. Sanık R.Y "Suçu bildirmeme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan suçun işleniş şekli, özellikleri ile sanığın kastının yoğunluğunun dikkate alarak sanık S.E.'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alarak iyi hal indiriminden cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü. Ayrıca S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ
Sanık R.Y'nin "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" suçundan beraat kararı verilmesine üye hakim muhalefet şerhi koydu. Üye hakim kararında şu ifadelere yer verdi. Sanık R.Y'nin eylemin başından sonuna kadar olay yerinde bulunması dolayısıyla mağdurenin psikolojik direncinin kırılması noktasında diğer sanığın eylemi gerçekleştirmesine yardım ettiği kanaatiyle çoğunluğun beraat yönündeki kararına katılmıyorum.

İDDİANAME
İddianamede olayın Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018'de meydana geldiği anlatılıyordu. iddianamede S.E.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.
(FOTOĞRAF)

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