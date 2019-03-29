Polis otosunda tecavüz davası.. Sanığa 46, suçu bildirmeyenlere 3 yıla kadar hapis istendi

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27) isimli kadının yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracına alınıp 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin 1'i tutuklu 5 polisin yargılandığı davada, savcı mütalaasını bildirdi. Savcı tecavüzle suçlanan sanık polis Şeref Ş. hakkında 46 yıla kadar hapis talep etti. Araç içinde bulunan diğer polis İsmail K. hakkında beraat isteyen savcı, diğer üç polis hakkında ise "suçu bildirmedikleri" gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis talep etti.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeref Ş. ile tutuksuz sanıklar İsmail K., Enes S., Yaşar S., Ahmet B. ve avukatları katıldı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve İstanbul Barosu’nun avukatları da mağdur I.K.’yı temsilen duruşmada hazır bulundu.

TAHLİYE TALEP ETTİ

Söz alan sanık Şeref Ş. "Olayları olduğu gibi anlattım. Çarpıtmadım. Herhangi bir zorlama olmamıştır. 6 aydır tutukluyum. Eşim ve iki kızım var. Masumum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı söz alarak sanıkların savunmalarının çelişkili olduğunu, müştekinin deport edilmeyi göze alarak şikayetçi olduğunu ve bu hususun dikkate alınmasını söyledi.