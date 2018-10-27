Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Duruşmada mağdur P. T.'nin kız kardeşi E.T. ile polis eşi M. T. tanık olarak dinlendi. M. T. , 5 yıldır Beylikdüzü'nde çalıştığını, sanıkları tanımadığını ancak küçük bir yer olduğu için sima olarak tanıdığını söyledi. M. T.,'' Yaşanan olayı duyduğumda kendime gelemedim. Eşime ve ablasına sanıkları öncesinde tanıyıp tanımadıklarını sorduğumda ikisi de sanıkları tanımadıklarını söylediler. Olaydan 2-3 hafta sonra sanık S. E.'nin babası ve bazı kişiler beni aradı ve arayı bulmamı istediler. Ancak bunu kabul etmedim ve kimseyle görüşmedim. Olayla ilgili bizzat görgüye dayalı bir bilgim de yoktur.‘'şeklinde konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E. T. ise ablasının başına gelen olayı polis olan eşinden 2 hafta sonra öğrendiğini, ablasının bu olay yüzünden psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek;''Eşimin çalıştığı yere ablamla birlikte hiç gitmedik. Sanık S. E.'yi de ne ben nede ablam tanımayız. Sanıkların iddia ettiği gibi önceye dayanan bir tanışma veya ilişki söz konusu değildir.'' dedi.

Sanık avukatı, tanık E.T.'ye neden yardım istemediğini sordu. Genç kadın, ‘'Biz ailecek polisten silahtan korkan insanlarız'' diye yanıt verdi.

‘POLİSİM ANCAK KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM’

Sanık S.E.'nin tanık ifadelerinin ardından yaptığı savunma herkesi şok etti. Sanık S. E., mağdur P.T.'nin kız kardeşi E. T. ile polis arabasıyla geçerken yol kenarında tanıştığını iddia etti. Daha sonra sosyal medyadan da arkadaş olduklarını, hatta E.T. ile evinde görüştüğünü iddia etti. Sanık S.E.,'' İki kız kardeşle olaydan önce tanıştım hatta mesajlaştık. Bana göre müşteki P. T. ve kız kardeşinin polislere özel ilgisi var. Ben gezici ekipteyim. E. T. ‘nin eşi de polis, ben P. T. ile cinsel ilişkiye girmedim. Ben mağdurum, gecenin bir vakti bir kadına niye tecavüz edeyim. Aklımı mı kaçırdım ben! Bana tuzak kuruldu. Polisim ancak kötü bir insan değilim'' dedi. Mahkeme ,tutuklu sanık S. E.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesini duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

