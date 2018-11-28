HABER

Polis otosunun çarptığı çocuk kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 21:25 | Son Güncelleme

Bolu'da, 22 gün önce uygulama noktasından kaçan otomobili kovalayan polis aracının çarptığı Ömer Faruk Akyıldırım (13), hayatını kaybetti

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 22 gün önce "dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan polis aracının çarptığı çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, 6 Kasım'da, "dur" ihtarına uymayan otomobili takip eden polis aracının çarptığı ve beyin ölümü 14 Kasım'da gerçekleşen Ömer Faruk Akyıldırım (13), tedavi gördüğü İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Akyıldırım'ın cenazesinin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gerede ilçesine bağlı Yakakaya köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

\

- Olay

Gerede'de, 6 Kasım'da, D-100 kara yolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşanmış, şüphelinin kullandığı aracın solundan geçmek isteyen polis otosu, yol kenarında yürüyen Sevgi Akyıldırım ile 13 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarpmıştı.

İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ömer Faruk Akyıldırım'ın, 14 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşmişti.

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Edirne'de kar yağışı başladıEdirne'de kar yağışı başladı
Esra-Ceyda Ersoy kardeşler serbest bırakıldıEsra-Ceyda Ersoy kardeşler serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Gerede trafik kazası yoğun bakım

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 28 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sendika başkanına silahlı saldırı

Sendika başkanına silahlı saldırı

Edirne Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump anlaştı! Kritik görüşme

Erdoğan ile Trump anlaştı! Kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.