Polis otosunun çarptığı çocuk kurtarılamadı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 22 gün önce "dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan polis aracının çarptığı çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, 6 Kasım'da, "dur" ihtarına uymayan otomobili takip eden polis aracının çarptığı ve beyin ölümü 14 Kasım'da gerçekleşen Ömer Faruk Akyıldırım (13), tedavi gördüğü İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Akyıldırım'ın cenazesinin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gerede ilçesine bağlı Yakakaya köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

\

- Olay

Gerede'de, 6 Kasım'da, D-100 kara yolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşanmış, şüphelinin kullandığı aracın solundan geçmek isteyen polis otosu, yol kenarında yürüyen Sevgi Akyıldırım ile 13 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarpmıştı.

İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ömer Faruk Akyıldırım'ın, 14 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşmişti.

