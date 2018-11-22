HABER

Polis otosuyla okula gitme hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

Tokat'ta zihinsel engelli gencin polis otosuyla okula gitme hayali gerçekleştirildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zihinsel engelli gencin polis otosuyla okula gitme hayalini gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Özel Eğitim Merkezi öğrencisi 16 yaşındaki Burak Salman, geçen haftalarda okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri ile İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Salman, İl Emniyet Müdürü Topaloğlu'na polis otosu ile okula gitme hayali olduğunu anlattı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Topaloğlu, Salman'ın polis otosu ile okula götürülmesi talimatını verdi.

Polis ekipleri, bu sabah Salman'ın Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı ile Burak'ı okula, polis otosu ile götüreceklerini söyledi.

Salman'a polis montu giydirildi ve polis şapkası takıldı.

Burak Salman, polis otosu ile 600 Evler Mahallesi'nde bulunan okulu Yavuz Selim Özel Eğitim Merkezi'ne getirildi. Salman, burada arkadaşları tarafından ilgiyle karşılandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, Burak'ı okula getirdiklerini belirterek, "Amacımız Burak'ı mutlu etmekti. Sayın İl Emniyet Müdürümüzün talimatı ile Burak'ı evinden alarak okuluna getirdik." diye konuştu.

Burak Salman gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Baba Murat Salman da "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Mutluyum." ifadelerini kullandı.

Anne Nergis Salman ise "Oğlum sürekli polis olmak isterdi. Bugün de o hayalini gerçekleştirmiş oldu. Çok teşekkür ederim Emniyet Müdürlüğüne. Çok mutlu oldum, duygulandım." diye konuştu.

Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!
Gaziantep'te yoğun sisGaziantep'te yoğun sis
127 litre kaçak içkiyi akıl almaz yöntemle yurda sokacaklardı127 litre kaçak içkiyi akıl almaz yöntemle yurda sokacaklardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli Okul polis polis otosu Tokat

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

Mirza Paşazade Abdurrahman Paşa'nın mezarını tespit etti

Mirza Paşazade Abdurrahman Paşa'nın mezarını tespit etti

Bu kafeye müşteriler faytonla gidiyor

Bu kafeye müşteriler faytonla gidiyor

Sultangazi'de korkunç kavga! 15 yaşındaki lise öğrencisinin kafatası parçalandı

Sultangazi'de korkunç kavga! 15 yaşındaki lise öğrencisinin kafatası parçalandı

Marmara'da beklenen fırtına için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Marmara'da beklenen fırtına için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Şırnak'ta korkutan deprem

Şırnak'ta korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.