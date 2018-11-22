Polis otosuyla okula gitme hayali gerçek oldu

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zihinsel engelli gencin polis otosuyla okula gitme hayalini gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Özel Eğitim Merkezi öğrencisi 16 yaşındaki Burak Salman, geçen haftalarda okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri ile İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Salman, İl Emniyet Müdürü Topaloğlu'na polis otosu ile okula gitme hayali olduğunu anlattı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Topaloğlu, Salman'ın polis otosu ile okula götürülmesi talimatını verdi.

Polis ekipleri, bu sabah Salman'ın Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı ile Burak'ı okula, polis otosu ile götüreceklerini söyledi.

Salman'a polis montu giydirildi ve polis şapkası takıldı.

Burak Salman, polis otosu ile 600 Evler Mahallesi'nde bulunan okulu Yavuz Selim Özel Eğitim Merkezi'ne getirildi. Salman, burada arkadaşları tarafından ilgiyle karşılandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, Burak'ı okula getirdiklerini belirterek, "Amacımız Burak'ı mutlu etmekti. Sayın İl Emniyet Müdürümüzün talimatı ile Burak'ı evinden alarak okuluna getirdik." diye konuştu.

Burak Salman gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Baba Murat Salman da "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Mutluyum." ifadelerini kullandı.

Anne Nergis Salman ise "Oğlum sürekli polis olmak isterdi. Bugün de o hayalini gerçekleştirmiş oldu. Çok teşekkür ederim Emniyet Müdürlüğüne. Çok mutlu oldum, duygulandım." diye konuştu.

