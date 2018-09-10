Polis özel ekip kurdu; kayıp kız Ankara'da bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da ailesiyle çıktığı alışveriş sonrası aniden ortadan kaybolan Melisa Ü. (11), polis ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından Ankara'da bulunup ailesine teslim edildi.

Kentte, 3 gün önce alışveriş sırasında aniden kaybolan Melisa Ü. için ailesi polise başvurdu, çocuklarının bulunması için yardım istedi. Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri özel ekip oluşturdu, ailenin alış verişte bulunduğu alanlar başta olmak üzere çevrede birçok MOBESE ile iş yerlerine ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde sonuç alamayan özel ekip, kayıp kızın sosyal medya hesabını da inceledi. Ekipler, sosyal medyada yaptıkları incelemede kayıp kızın kent dışına çıktığını tespit etti, aramalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Kaybolan Melisa'nın sosyal medyadaki F.Y. isimli kız arkadaşıyla buluşabileceğini ön gören özel ekip, bunun üzerine Ankara'ya gitti. F.Y.'nin adresine giden ve burada kayıp kızı bulamayan özel ekip, ev çevresinde de aramalarını sürdürdü. Yapılan aramalarda kayıp kız, Yenimahalle'de bir parkta tek başına otururken bulundu. Ekipler, parkta buldukları çocuğu Çorum’a getirip yapılan işlemler sonrası ailesine teslim etti. Melisa Ü.'nün tanımadığı bir kişinin aracıyla gittiği Ankara'da arkadaşlarına süpriz yapmak istediği öğrenildi. Küçük kızn ailesi, polis yetkililerine gösterdikleri özveri için de teşekkür etti.

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