HABER

Polis özel ekip kurdu; kayıp kız Ankara'da bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

ÇORUM'da ailesiyle çıktığı alışveriş sonrası aniden ortadan kaybolan Melisa Ü.

Polis özel ekip kurdu; kayıp kız Ankara'da bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da ailesiyle çıktığı alışveriş sonrası aniden ortadan kaybolan Melisa Ü. (11), polis ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından Ankara'da bulunup ailesine teslim edildi.
Kentte, 3 gün önce alışveriş sırasında aniden kaybolan Melisa Ü. için ailesi polise başvurdu, çocuklarının bulunması için yardım istedi. Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri özel ekip oluşturdu, ailenin alış verişte bulunduğu alanlar başta olmak üzere çevrede birçok MOBESE ile iş yerlerine ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde sonuç alamayan özel ekip, kayıp kızın sosyal medya hesabını da inceledi. Ekipler, sosyal medyada yaptıkları incelemede kayıp kızın kent dışına çıktığını tespit etti, aramalarını bu yönde yoğunlaştırdı.
Kaybolan Melisa'nın sosyal medyadaki F.Y. isimli kız arkadaşıyla buluşabileceğini ön gören özel ekip, bunun üzerine Ankara'ya gitti. F.Y.'nin adresine giden ve burada kayıp kızı bulamayan özel ekip, ev çevresinde de aramalarını sürdürdü. Yapılan aramalarda kayıp kız, Yenimahalle'de bir parkta tek başına otururken bulundu. Ekipler, parkta buldukları çocuğu Çorum’a getirip yapılan işlemler sonrası ailesine teslim etti. Melisa Ü.'nün tanımadığı bir kişinin aracıyla gittiği Ankara'da arkadaşlarına süpriz yapmak istediği öğrenildi. Küçük kızn ailesi, polis yetkililerine gösterdikleri özveri için de teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!
Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdüUzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdü
İhraç edilen 2 astsubay, Irak'a kaçarken yakalandıİhraç edilen 2 astsubay, Irak'a kaçarken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.