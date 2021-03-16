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Polis, pandemiye rağmen kumar oynayanlara göz açtırmadı

16.03.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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Polis ekipleri 2021 yılının ilk 3 ayında korona virüs pandemisine rağmen kumar oynayan ve oynatanlara göz açtırmadı.

Polis ekipleri 2021 yılının ilk 3 ayında korona virüs pandemisine rağmen kumar oynayan ve oynatanlara göz açtırmadı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 274 mekana yapılan baskınlarda bin 644 kişiye yaklaşık 8 milyon TL para cezası kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 2021’in ilk 3 ayında, gelen ihbarlar ve saha çalışmaları neticesinde İstanbul’un dört bir yanında kumar oynatılan mekanlara baskın düzenledi. 39 ilçede 274 adresi basan ekipler bin 644 kişiye "kumar oynamak" suçundan 2 milyon 196 bin 384 TL, korona virüs yasaklarına uymamaktan dolayı ise 5 milyon 703 bin 36 TL idari para cezası uyguladı. Yapılan çalışmalar neticesinde kumarhane baskınları sonucunda 178 bin 574 TL, 6 bin 200 Dolar, 970 Euro, 4 adet rulet makinesi, 50 adet kumar makinesi ve 117 adet sanal para oynatılan bilgisayarlar ele geçirildi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 98 mekanı mühürleyip, 274 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Polis baskınları kamerada
Öte yandan, Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu baskınlar saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda kumar oynayan şahıs yüzlerini saklarken, çay ocağı görünümlü yerin alt katında eşyaların altına saklanmış halde kumar makineleri bulundu.

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