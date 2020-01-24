HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polis, park yerine en az 8 kez dışkısını yapan kadını gözaltına aldı!

Polis, park yerine en az 8 kez dışkısını yapan kadını gözaltına aldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

ABD'nin Massachusetts kentinde polis eşi benzeri görülmemiş bir vakayla karşı karşıya kaldı. Polis, aynı park yerine en az 8 kez dışkı yapan 51 yaşındaki bir kadını gözaltına aldı.

Polis, park yerine en az 8 kez dışkısını yapan kadını gözaltına aldı!

Andrea Grocer isimli kadın geçtiğimiz çarşamba sabahı spor malzemeleri satan bir dükkana ait park yerinde 'suçüstü' yakalandı.

Kadının aynı dışkılama işlemini bundan önce 7 kez daha tekrarladığı belirtildi.

Mağazanın sahibi Henry Kanner otoparkındaki dışkıyla ilk kez geçtiğimiz Aralık ayında karşılaştığını belirtti.

Önce bunu bir hayvanın yaptığını düşünse de daha sonraki seferlerde dışkının yanında tuvalet kağıdı ve ıslak mendil görmesi adamı bunu yapanın bir insan olduğu düşüncesine sevk etti.

Kanner daha sonra polisi aradı ve durumu ihbar etti. Polis pusuya yatıp 'seri dışkılayan' şüpheliyi beklemeye başladı. Yerel saatle sabah 7 sularında bir kadın arabasından inip pantolonunu sıyırdıktan sonra arabasının hemen yanına dışkısını bıraktı.

İşini bitirdikten sonra kadın arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı ancak bu kez peşinde polisler vardı.

Kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Grocer soyadlı kadın burada yaptığı açıklamasında 'hassas bağırsak sendromu' hastalığından muzdarip olduğunu ve işe giderken yolda olup olmadık yerlerde durup ihtiyacını gidermek zorunda kaldığını söyledi.

Ancak polis, kadının yolunun üzerinde çok sayıda umumi tuvalet olduğuna vurgu yaptı. Kadın gözyaşları içinde yaptıkları için özür diledi ve bir daha mağazanın park alanına tuvaletini yapmayacağına dair söz verdi.

Grocer serbest bırakıldı ancak Mart ayında mahkemesi görülecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
24 Ocak Amerikan Basınından Özetler24 Ocak Amerikan Basınından Özetler
Fenomen karısını kıskanıp...Fenomen karısını kıskanıp...
Bayram namazı nasıl kılınır?Bayram namazı nasıl kılınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis dışkılamak gözaltına alınmak ABD Massachusetts andrea grocer tuvaletini yapmak

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenomen karısını kıskanıp vahşice öldürdü!

Fenomen karısını kıskanıp...

Almanya'da silahlı saldırı

Almanya'da silahlı saldırı: En az 6 kişi öldü!

Beyni cama dönüşen adam şaşkınlık yarattı!

Beyni cama dönüşen adam şaşkınlık yarattı!

Hasta çocuklarını havalimanında terk edip gittiler!

Hasta çocuklarını havalimanında terk edip gittiler!

ABD'de patlama! Kilometrelerce öteden duyuldu

ABD'de patlama! Kilometrelerce öteden duyuldu

Rolls-Royce, kamyonla taşınan mini nükleer santraller üretmeyi planlıyor

Rolls-Royce, kamyonla taşınan mini nükleer santraller üretmeyi planlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.