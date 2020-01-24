Polis, park yerine en az 8 kez dışkısını yapan kadını gözaltına aldı!

Andrea Grocer isimli kadın geçtiğimiz çarşamba sabahı spor malzemeleri satan bir dükkana ait park yerinde 'suçüstü' yakalandı.

Kadının aynı dışkılama işlemini bundan önce 7 kez daha tekrarladığı belirtildi.

Mağazanın sahibi Henry Kanner otoparkındaki dışkıyla ilk kez geçtiğimiz Aralık ayında karşılaştığını belirtti.

Önce bunu bir hayvanın yaptığını düşünse de daha sonraki seferlerde dışkının yanında tuvalet kağıdı ve ıslak mendil görmesi adamı bunu yapanın bir insan olduğu düşüncesine sevk etti.

Kanner daha sonra polisi aradı ve durumu ihbar etti. Polis pusuya yatıp 'seri dışkılayan' şüpheliyi beklemeye başladı. Yerel saatle sabah 7 sularında bir kadın arabasından inip pantolonunu sıyırdıktan sonra arabasının hemen yanına dışkısını bıraktı.

İşini bitirdikten sonra kadın arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı ancak bu kez peşinde polisler vardı.

Kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Grocer soyadlı kadın burada yaptığı açıklamasında 'hassas bağırsak sendromu' hastalığından muzdarip olduğunu ve işe giderken yolda olup olmadık yerlerde durup ihtiyacını gidermek zorunda kaldığını söyledi.

Ancak polis, kadının yolunun üzerinde çok sayıda umumi tuvalet olduğuna vurgu yaptı. Kadın gözyaşları içinde yaptıkları için özür diledi ve bir daha mağazanın park alanına tuvaletini yapmayacağına dair söz verdi.

Grocer serbest bırakıldı ancak Mart ayında mahkemesi görülecek.

