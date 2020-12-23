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Polis patlayıcı maddeyle "ohh" yazdı

23.12.2020 14:55 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta amonyum nitrat ile kayaları patlatıp define arayan bir kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta amonyum nitrat ile kayaları patlatıp define arayan bir kişi yakalandı. Polis ekipleri ele geçirdiği patlayıcı maddelerle "ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kaçak olarak define aradığı bilgisini alınca çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’ndeki evinde olduğu belirlenen E.D. (29), polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada, 31 adet Helenistik dönemine ait, 38 adet tarihi obje ve sikkeler ele geçirildi. Bunların yanı sıra patlayıcı madde yapımında kullanılan barut ve amonyum nitrat ele geçirildi.
Emniyette ele geçirilen ürünleri sergileyen polis, patlayıcı maddelerle "ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.
Olayla ilgili E.D.’nin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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