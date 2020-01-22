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Polis Radyosu 68 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:53 | Son Güncelleme

Polis Radyosu’nun 68’inci yılı dolayısıyla "Türkiye Polis Radyosu Lansmanı" düzenlendi.

Polis Radyosu’nun 68’inci yılı dolayısıyla "Türkiye Polis Radyosu Lansmanı" düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.
Zeytinburnu’ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Türkiye Polis Radyosu Lansmanı" görkemli bir şekilde yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.

"Çünkü bu hepimizin paylaştığı bir şeydi"
Lansmanda bir konuşma yapan Bakan Soylu, herkesin vefa için burada olduğunu belirterek, "Hepimiz Polis Radyosu için buradayız. Vefa için buradayız. Eğitici, öğretici ve aynı zamanda milletimizin kah evinde, kah arabasında dostu olan Polis Radyosu emektar bir radyo. İlk bakan olduğumda ilk ziyaret etmek istediğim yerlerden biriydi Polis Radyosu. Bilmiyorum başkasının aklına geldi mi, gelmedi mi ama bunu önemli buldum. Çünkü bu hepimizin paylaştığı bir şeydi" dedi.
Erciş, Nusaybin, Kızıltepe, Çukurca ve Yüksekova’da radyolar kurduklarını anımsatan Bakan Soylu, yarın bunlardan birinin kuruluşunun ilk yılı olduğunu belirtti. Polis radyosunun önemli bir değer olduğunu söyleyen Bakan Soylu, lansmana katılan herkese teşekkür etti.

"Sevdiklerimize buradan duyuralım"
Geceye katılan sanatçılardan Yusuf Güney, sevenlerine bir müjde vererek, "Bir polis radyosu dinleyicisi olarak, olmasa olmazımız en çok dinlediğim radyo. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hafta bir gün program yapacağım. Bana da sürpriz oldu bu. Sevdiklerimize buradan duyuralım" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Demet Akalın, Alişan ve Cengiz Kurtoğlu da yapılan lansman hakkında kameraların karşısına geçerek duygu ve düşüncelerini ifade etti. Ayrıca, lansmana katılan Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Serdar Ortaç, Demet Akalın, Yusuf Güney, Ekin Uzunlar, Sinan Akçıl ve Alişan sevilen şarkılarını seslendirdi.

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