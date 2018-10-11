Polis, Rasim Ozan Kütahyalı'yı arıyor!

İzmir'de FETÖ sanıklarından tehdit ve şantajla para toplanmasına yönelik soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı'nın da ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Oda TV'nin haberine göre; polisin defalarca evine gitmesine rağmen Kütahyalı bulunamadı. Polisin tuttuğu tutanak soruşturma dosyasına girdi.

FETÖ davasında yargılanan bazı sanıkların, kendilerinden haklarındaki soruşturmayı kapatmak için tehdit ve şantajla para istendiğine yönelik iddialarda bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen medya programcısı Hüseyin Sarıçiçek'in tutuklandığı olaylarla ilgili olarak, Sarıçiçek ile irtibatlı Rasim Ozan Kütahyalı da ifadeye çağrıldı. Ancak soruşturmada polisin defalarca evine gittiği Kütahyalı bulunamadı.

POLİS KÜTAHYALI'YA ULAŞAMADI

Kütahyalı'nın Bank Asya kredisiyle aldığı eve giden Çengelköy Karakolu polisi "şahsın ifadesinin alınması mümkün olmamış, konuyla ilgili memur tutanağı yazımız ekinde gönderilmiştir" denildi. Polis tutanağında ise "şahsın adresine çeşitli adres ve saatlerde peyder pey gidilmiş, şahsa adreste ulaşmak mümkün olmamış" ifadeleri kullanılırken, Kütahyalı'nın avukatına durum bildirildiği halde kendisinin ifadeye ısrarla gelmediği söylendi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutulan tutanağın ardından Kütahyalı'nın ifadesinin halen alınamadığı öğrenildi.

İzmir'de zengin FETÖ'cülerin yargılandığı davalarda, Rasim Ozan Kütahyalı ve Cem Küçük'le bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin sanıklardan para talep ettiği iddiası dava dosyasına girmişti.

İşte Oda TV'de yer alan söz konusu tutanak:





