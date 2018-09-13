Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Aksaray'da, emniyet güçlerinin refakat ettiği düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17'si polis 41 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RHK 91 plakalı otobüs, Aksaray-Ankara karayolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, İstanbul'dan yola çıkan otobüsteki 23 düzensiz göçmen ve bu kişilere refakat eden 17 polis ile araç sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray'daki bazı hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden iki polis ve bir göçmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bu arada, kaza nedeniyle Aksaray'a geliş yönü kapanan karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
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