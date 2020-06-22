Polis Reformu Tasarıları Kongre’de Bu Hafta Oylanacak

ABD Kongresi, siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünün birinci ayında, bu hafta, ülkenin polis teşkilatına yönelik reformları oylayacak. Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’nun desteklediği reform tasarıları ise birbirinden farklı ve polis teşkilatında ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği konusunda uzlaşma yok.

Siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi sonrası ülkede patlak veren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar, ABD Kongresi’ni de yasa değişikliği için harekete geçirmişti.

Demokratlar’ın ve Cumhuriyetçiler’in hazırladığı iki ayrı tasarının ortak noktaları, “linç etme”nin federal nefret suçu olarak değerlendirilmesi, polislerin üniformalarına takılı kameraların kullanımının yaygınlaştırılması ve polise daha iyi standartlarda eğitim verilmesinin teşvik edilmesi.

Ancak tasarılar ‘’nitelikli dokunulmazlık’’ olarak bilinen uygulama konusunda ayrılıyor. Demokratlar’ın polis reformu tasarısı, nitelikli dokunulmazlığı kaldırarak medeni haklarının polis tarafından ihlal edildiğini iddia edenlerin, polis şiddetine kurban gidenlerin ya da mağdurların ailelerinin polis aleyhine dava açmalarına imkan tanıyor. Cumhuriyetçiler’in yasa tasarısında ise bu yönde bir madde yer almıyor.