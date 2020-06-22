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Polis Reformu Tasarıları Kongre’de Bu Hafta Oylanacak

22.06.2020 19:26 | Son Güncelleme

ABD Kongresi, Amerikalı siyah George Floyd’un ölümünün birinci ayında bu hafta ülkenin polis teşkilatına yönelik reformları oylayacak. Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’nun desteklediği reform tasarıları ise birbirinden farklı

Polis Reformu Tasarıları Kongre’de Bu Hafta Oylanacak

ABD Kongresi, siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünün birinci ayında, bu hafta, ülkenin polis teşkilatına yönelik reformları oylayacak. Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’nun desteklediği reform tasarıları ise birbirinden farklı ve polis teşkilatında ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği konusunda uzlaşma yok.

Siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi sonrası ülkede patlak veren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar, ABD Kongresi’ni de yasa değişikliği için harekete geçirmişti.

Demokratlar’ın ve Cumhuriyetçiler’in hazırladığı iki ayrı tasarının ortak noktaları, “linç etme”nin federal nefret suçu olarak değerlendirilmesi, polislerin üniformalarına takılı kameraların kullanımının yaygınlaştırılması ve polise daha iyi standartlarda eğitim verilmesinin teşvik edilmesi.

Ancak tasarılar ‘’nitelikli dokunulmazlık’’ olarak bilinen uygulama konusunda ayrılıyor. Demokratlar’ın polis reformu tasarısı, nitelikli dokunulmazlığı kaldırarak medeni haklarının polis tarafından ihlal edildiğini iddia edenlerin, polis şiddetine kurban gidenlerin ya da mağdurların ailelerinin polis aleyhine dava açmalarına imkan tanıyor. Cumhuriyetçiler’in yasa tasarısında ise bu yönde bir madde yer almıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar akşamı paylaştığı Twitter mesajında, ‘’Demokrat Temsilciler Meclisi bu hafta, polisimizi mahvedecek bir tasarı geçirmeye çalışıyor. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, umuyorum ki bu tasarıyı alt etmek için gayretle savaşacak. Polisimizi korumalı ve yaşatmalıyız. Bizi güvende tutuyorlar’’ ifadelerini kullandı.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Karen Bass ise Trump’a Twitter’dan, ‘’Tasarımızı polis için ulusal standartlar koyuyor, ilave eğitim sağlıyor ve kovulan polislerin yeniden işe alımını engelleyecek bir sicil sistemi oluşturuyor. Birçok kurum bu tasarıdan yana ama belli ki siz anlamıyorsunuz. Bu akşam bir okumayı deneyin ya da birisi size okusun’’ yanıtını verdi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun geçen hafta onayladığı tasarı, bu hafta Genel Kurul oylamasına sunulacak.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da kendi tasarılarını bu hafta usul oylamasına sunmayı planladığını söyledi.

Senato tasarısının içeriğini hazırlayan tek siyah Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, iki partinin gerekli reformların yüzde 70’i üzerinde anlaştığını söyledi. Scott, Cumhuriyetçiler’in tasarısında sahte rapor düzenleyen polis memurlarına cezaların arttırıldığına da dikkat çekti ve böyle bir maddenin Demokratlar’ın tasarısında yer almadığını söyledi.

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