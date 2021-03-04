Polis Reformu Tasarısı Temsilciler Meclisi’nden Geçti

ABD’de geçen yıl George Floyd adlı siyah Amerikalı’nın polis nezareti sırasında ölmesinin ardından patlak veren protestolar üzerine Demokratlar’ın Kongre’ye sunduğu polis reformu yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi.

“Polislikte George Floyd Adaleti Yasası” adını taşıyan yasa tasarısı 212’ye karşı 220 oyla kabul edildi. Tasarıya yalnızca bir Cumhuriyetçi Kongre üyesi destek verdi. Ancak Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lance Gooden, Çarşamba akşamı Twitter’dan paylaştığı mesajında “Evet” oyunun bir hata olduğunu ve yasa tasarısına karşı olduğunu belirtti.

46 yaşındaki siyah George Floyd geçtiğimiz yıl polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmiş, ölümünün ardından ABD genelinde Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Önemlidir) aktivistleri öncülüğünde gösteriler patlak vermişti.

Polis reformu tasarısı neleri içeriyor?

Polis reformu yasası güvenlik güçlerinin gözaltı sırasında şüphelinin boğazına bastırma yönteminin kullanılmasına imkan veren yerel yönetimlere bazı fonların kısıtlanmasını kapsıyor.