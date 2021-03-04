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Polis Reformu Tasarısı Temsilciler Meclisi’nden Geçti

04.03.2021 20:50 | Son Güncelleme:
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Polis Reformu Tasarısı Temsilciler Meclisi’nden Geçti

“Polislikte George Floyd Adaleti Yasası” adını taşıyan yasa tasarısı 212’ye karşı 220 oyla kabul edildi

ABD’de geçen yıl George Floyd adlı siyah Amerikalı’nın polis nezareti sırasında ölmesinin ardından patlak veren protestolar üzerine Demokratlar’ın Kongre’ye sunduğu polis reformu yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi.

“Polislikte George Floyd Adaleti Yasası” adını taşıyan yasa tasarısı 212’ye karşı 220 oyla kabul edildi. Tasarıya yalnızca bir Cumhuriyetçi Kongre üyesi destek verdi. Ancak Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lance Gooden, Çarşamba akşamı Twitter’dan paylaştığı mesajında “Evet” oyunun bir hata olduğunu ve yasa tasarısına karşı olduğunu belirtti.

46 yaşındaki siyah George Floyd geçtiğimiz yıl polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmiş, ölümünün ardından ABD genelinde Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Önemlidir) aktivistleri öncülüğünde gösteriler patlak vermişti.

Polis reformu tasarısı neleri içeriyor?

Polis reformu yasası güvenlik güçlerinin gözaltı sırasında şüphelinin boğazına bastırma yönteminin kullanılmasına imkan veren yerel yönetimlere bazı fonların kısıtlanmasını kapsıyor.

Tasarı polislerin bir yere baskın şeklinde önceden haber vermeksizin girmelerine imkan veren izni yasaklıyor.

Güvenlik birimlerinin polis memurlarının ölümcül güç kullandığı olaylara ilişkin veri paylaşmalarını öngörüyor.

Yasada en çok tartışmaya yol açan maddelerden biri polisler için nitelikli dokunulmazlık ilkesinde değişiklik getiren madde. Bu madde, aşırı güç kullanılması konusunda dava yolunu açıyor.

Muhafazakar Cumhuriyetçiler yasanın güvenlik güçlerinin hayatlarını tehlikeye atacağı ve toplumu daha az güvenli hale getireceği gerekçesiyle tasarıya karşı çıktı.

Polis reformu, Temsilciler Meclisi’nin George Floyd tasarısını kabul etmesi ancak Demokratlar’ın Senato’da Cumhuriyetçiler’in tasarısını engellemesinin ardından geçtiğimiz yaz Kongre’de tıkanmıştı.

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