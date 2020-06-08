Polis Reformu Yasa Tasarısı Neleri Kapsıyor?

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve California Senatörü Kamala Harris başta olmak üzere Demokrat Kongre üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısına başlarken, “8 dakika 46 saniye çok uzun bir süre. Çok uzun” diyerek söze girdi. “George Floyd’un ölümü bize ulus düzeyinde büyük bir acıyı tecrübe ettirdi. Bugün bu acı, ulusal düzeyde adım atma hareketine dönüştü” ifadeleriyle yasa tasarısının içeriğini açıkladı.

Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Demokratlar, yasa tasarısının içeriği açıklanmadan önce, polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybeden Amerikalı siyah George Floyd anısına, polisin Floyd’un ensesine diziyle bastırdığı süre yani 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulundu.

ABD Kongresi’ndeki Demokratlar, polis şiddeti ve ırkçı muamelenin ülke genelinde protesto edildiği gösterilerin ardından polis reformu için harekete geçti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin içeriğini açıkladığı yasa tasarısı, polisin kusurlu muamelesine maruz kalan mağdurların ve ailelerinin polise tazminat davası açması imkanını tanıyor.

- Polislerin üniformaları üzerinde taşımaları gereken ve herhangi bir olaya müdahale etmeleri durumunda çalıştırmak zorunda oldukları kameraların kullanılmasının ülke genelinde yaygınlaştırılması

- Polisin kusurlu davranış ve muamelesi vakalarının takip edilmesi için federal bir veri tabanı oluşturulması

- Polisin kusurlu davranışına maruz kalan mağdurlar ve onların ailelerinin sivil mahkemede polise karşı tazminat davası açılabilmesi

Yasa tasarısı, aktivistlerin talep ettiği gibi polis teşkilatlarının bütçesinde kesintiye gidilmesi ya da bütçenin kaldırılması yönünde bir çağrıya yer vermiyor. Ancak Kongre üyeleri kaynak sağlanması konusunda önceliklerin değişmesi çağrısında bulundu.

ABD Kongresi’nin Siyah Parti Grupları Başkanı olan Kongre üyesi Karen Bass tasarıyla ilgili basın toplantısında, “Öldürme gücüne sahip olunan bir meslek, kamuoyuna hesap vermesi gereken son derece eğitimli polis memurlarının görev yapmasını gerektirir” ifadelerini kullandı.

Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olan Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı olarak değerlendirdiği isimler arasında yer alan Senatör Kamala Harris de “Semtlerimizin güvenli olmasıyla sokaklarda daha fazla polisi görevlendirme meselesini birbiriyle karıştırdık. Oysa toplumun güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamanın asıl yolu bu toplumlara yatırım yapmaktan geçer” şeklinde konuştu.

Siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındıktan sonra polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından, ABD genelinde başlayan gösteriler üçüncü haftasına girdi. Polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı büyük protesto gösterileri, yurt dışındaki büyük kentlere de sıçradı.