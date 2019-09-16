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Polis rozeti, tabanca ve kelepçeyle tarihi eser kaçakçılığı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2019 23:08 | Son Güncelleme

 AKSARAY'da sahte polis rozeti, tabanca ve kelepçe taşıyarak, kendilerini polis gibi tanıtıp tarihi eser kaçaklığı yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda, 54 parça tarihi eser ele geçirildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da sahte polis rozeti, tabanca ve kelepçe taşıyarak, kendilerini polis gibi tanıtıp tarihi eser kaçaklığı yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda, 54 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yanlarında rozet, tabanca ve kelepçe taşıyıp kendilerini polis gibi tanıtarak tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, Konya'dan 3 araçla Aksaray'a tarihi eser getireceklerini belirledi. Operasyon başlatan polis, dün Sultanhanı ilçesi yakınlarında daha önceden plakalarını belirlediği şebekeye ait olduğu öne sürülen 3 otomobili durdurdu. Araçlarda bulunan şüpheliler Yusuf K. (35), Ali Rıza Z. (42), Mehmet B. (28), Hasan Ceylani A. (19), Ramazan B. (41) , Selami Y. (43) ve Ahmet Y. (33) göz altına alındı.

Araçlarda yapılan aramada ise 1 sahte polis rozeti, 1'i kurusıkı 3 tabanca, tabancaya ait mermiler, kelepçe ile tarihi değeri olduğu tahmin edilen 1 kılıç, 1 kama, 2 heykel, 1 cam biblo, 2 altın olduğu değerlendirilen sikke, 2 obje, 1 bilezik, 44 irili ufaklı sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan B. ve Selami Y. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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