Polis rozeti, tabanca ve kelepçeyle tarihi eser kaçakçılığı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da sahte polis rozeti, tabanca ve kelepçe taşıyarak, kendilerini polis gibi tanıtıp tarihi eser kaçaklığı yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda, 54 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yanlarında rozet, tabanca ve kelepçe taşıyıp kendilerini polis gibi tanıtarak tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, Konya'dan 3 araçla Aksaray'a tarihi eser getireceklerini belirledi. Operasyon başlatan polis, dün Sultanhanı ilçesi yakınlarında daha önceden plakalarını belirlediği şebekeye ait olduğu öne sürülen 3 otomobili durdurdu. Araçlarda bulunan şüpheliler Yusuf K. (35), Ali Rıza Z. (42), Mehmet B. (28), Hasan Ceylani A. (19), Ramazan B. (41) , Selami Y. (43) ve Ahmet Y. (33) göz altına alındı.