HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis saatlerce ikna etmeye çalıştı! Balkonda pompalı tüfekle 2.5 saat bekledi

Polis saatlerce ikna etmeye çalıştı! Balkonda pompalı tüfekle 2.5 saat bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 01:38 | Son Güncelleme

Kayseri’de, terzi Mehmet K. (60), telefonla tartıştığı kayınbiraderi Ş.Y.'nin evine geleceğini söylemesi üzerine eline pompalı tüfeği alarak balkonda beklemeye başladı. Olay yerine gelen polislerin yaklaşık 2.5 saat görüşmesi sonucu ikna edilen Mehmet K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis saatlerce ikna etmeye çalıştı! Balkonda pompalı tüfekle 2.5 saat bekledi

Olay, akşam 21.30 sıralarında merkez Kocasinan İlçesi Erkilet General Emir Mahallesinde meydana geldi. Terzi Mehmet K. ile kayınbiraderi Ş.Y. telefonda tartıştı.

Tartışma sırasında her iki tarafta iddia yöre birbirlerine hakaret içerikli sözler söyledi. Ş.Y.'nin telefonu kapatmadan evine geleceğini söylediği Mehmet K., eline pompalı tüfeği alarak balkona çıktı. Mehmet K.'yı elinde silahla balkonda gören komşuları tedirginlik yaşarken, ailesi de intihar edebileceğinden kuşkulandı.

Eşi Y.K.’nın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Mehmet K.’nın evinin bulunduğu sokağı trafiğe kapatırken, çevredeki vatandaşları da olay yerinden uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

POLİS 2.5 SAAT İKNA İÇİN GÖRÜŞTÜ

Polis ekipleri elinde pompalı tüfekle bekleyen Mehmet K'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Mehmet K.'nın eşi Y.K., kocasının intihar edebileceği korkusuyla yanından ayrılmadı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Mehmet K. ikna edilerek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Serinlemek için gölete giren genç kaybolduSerinlemek için gölete giren genç kayboldu
Meke Gölü nerede? Meke Gölü nerede?

En Çok Okunan Haberler

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Peş peşe korkutan koronavirüs açıklamaları

Peş peşe korkutan koronavirüs açıklamaları

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?

Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Diğer Haberler
Sözcü Aksoy'dan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e 'Doğu Akdeniz' cevabı

Türkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' cevabı

İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'de korkutan yangın!

Serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Gaziosmanpaşa'da yan yatan minibüsten sürücü yara almadan kurtuldu

Yan yatan minibüsten yara almadan kurtuldu

Ankara'da nakliyeci damat kamyonu gelin arabası yaptı

Kamyon gelin arabası oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı

Oktay'dan Ermenistan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.