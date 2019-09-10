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Polis saldırganı silahla ayağından vurup yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda açık otaparkın dışında meydana gelen silahlı saldırı anları kameralara yansıdı.

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda açık otaparkın dışında meydana gelen silahlı saldırı anları kameralara yansıdı. Saldırganı yakalamak isteyen polis ekiplerinin silahla şahısları kovalama anları ve bir polisin çevik bir hareketle hızla kendisine korkarak kaçan köpeğin üzerinden atlayıp saldırgana doğru koştuğu anlar kameralara yansıdı.
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı açık otoparkının dışında silahlı saldırı gerçekleşmiş. Bir kişi olayda yaralanırken, saldırganlardan biri yaralı olarak olmak üzere 6 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı. Saldırı anı ve polisin şahısları yakaladığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletle gelen saldırgan şahsa ateş açıyor. Ardından yaralı şahıs yardım istiyor. Bu sırada polis ekipleri saldırganları kovalamaya başlıyor. Saldırgana ateş açan polis şahsı bacağından yaralıyor. Kovalama esnasında bir köpek koşmaya başlayınca polis memuru zarar gelmesin diye çevik bir hareketle köpeğin üzerinde atlıyor. Ardından saldırganlar yere yatırıyorlar.

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