HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polis Seattle’daki ‘Özerk Bölgeyi’ Boşalttı

Polis Seattle’daki ‘Özerk Bölgeyi’ Boşalttı

01.07.2020 20:59 | Son Güncelleme

Washington eyaletinin Seattle kentinde polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında protestocuların ‘’Özerk Bölge’’ adını verdiği alanı boşaltmak üzere, emniyet güçleri harekete geçti. Çarşamba sabahı erken saatlerde bölgeye giden polis göstericilerin çadırlarını kaldırdı

Polis Seattle’daki ‘Özerk Bölgeyi’ Boşalttı

Washington eyaletinin Seattle kentinde polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında protestocuların ‘’Özerk Bölge’’ adını verdiği alanı boşaltmak üzere, emniyet güçleri harekete geçti. Belediye Başkanı’nın talimatı üzerine Çarşamba sabahı erken saatlerde bölgeye giden polis, göstericilerin çadırlarını kaldırdı.

‘’Özerk bölge’’de bugüne kadar yaşanan dört silahlı olayda iki kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayların ardından Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan protestocuların ‘’işgal ettiği’’ bölgenin boşaltılması talimatını vermişti.

Polis, Capitol Hill Özerk Bölgesi (CHOP) olarak bilinen alana Çarşamba sabahı 5.00 sularında geldi. Yaklaşık 1 saat sonra büyük bir gürültü duyulmasının ardından alandan duman yükseldi. Emniyet yetkilileri, en az 31 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Seattle Emniyet Müdürü Carmen Best, ‘’Bizim görevimiz barışçı gösterilere destek vermek ancak son iki haftadır bu sokaklarda yaşananlar kanunsuzluk. Bu kabul edilemez’’ dedi.

Carmen Best emniyetin Twitter hesabından da paylaşılan yazılı açıklamasında ''Barışçı gösterileri destekliyorum. Ancak artık yeter. Bu bölge kanunsuz ve vahşi bir hale geldi. İkisi ölümle sonuçlanan dört silahlı olay, soygun, saldırı ve mülke zarar verilen sayısız suç işlendi'' dedi.

Pankartlar da kaldırıldı

Polis göstericilerin çadırlarının etrafındaki çitleri ve çadırların etrafındaki pankartları kaldırdı. Kaldırılan pankartlardan birinde ‘’Taleplerimiz yerine getirilene kadar gitmiyoruz. 1- Seattle Polis Teşkilatı’nın bütçesi yarı yarıya kesilsin. 2- Siyah topluluklara mali destek verilsin 3- Tüm göstericiler serbest bırakılsın’’ yazıyordu.

Protestocular kamp kurdukları parkın etrafındaki birkaç sokağı kapsayan alanı işgal etmiş, polis de göstericilerle yaşanan çatışmaların ardından karakolu terk etmişti.

Seattle Polisi: ‘’İşlenen suçlar belgelendi’’

Seattle Polis Teşkilatı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘’Belediye Başkanı Jenny Durkan’ın göstericilerin bölgeyi terk etmesi emrini vermesinin ardından polisin halkı korumak için harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada ‘’Doğu bölgesindeki gösteriler 8 Haziran’da başladığından bu yana iki genç öldürüldü ve gece saatlerinde yaşanan silahlı olaylarda 3 kişi ciddi şekilde yaralandı. Polis soygun, saldırı ve diğer şiddet içerikli suçları da belgeledi’’ denildi.

Açıklamada son silahlı saldırılara karışan şüphelilerin hala bölgede olabileceği ve bölgede birçok kişinin elinde ateşli silahların olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere bazı yetkililer can kaybının yaşandığı olayların ardından bölgenin boşaltılması çağrısında bulunmuştu. Cumhuriyetçi Başkan Trump Seattle’ın Demokrat Partili Belediye Başkanı’nı ve Washington eyaletinin Demokrat valisini hedef aldığı Twitter mesajında yerel yöneticilere, ‘’Kentinizi derhal geri alın. Siz yapmazsanız ben yapacağım’’ sözleriyle seslenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
ABD'den Ayasofya açıklamasıABD'den Ayasofya açıklaması
YKS sınav süresi değişti! Baraj puanları düştü mü?YKS sınav süresi değişti! Baraj puanları düştü mü?

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

İlk açıklama! 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

İlk açıklama! 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

Dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

Dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
DSÖ'den tüm ülkelere koronavirüse karşı kapsamlı mücadele çağrısı

DSÖ'den tüm ülkelere koronavirüs çağrısı

Bulgaristan güreş şampiyonu IŞİD üyeliğinden tutuklandı

Güreş şampiyonu IŞİD üyesi çıktı!

BMGK, 90 gün küresel insani ateşkes kararını kabul etti

BMGK, 90 gün küresel insani ateşkes kararını kabul etti

Son dakika! ABD'den Ayasofya açıklaması: Müze olarak kalmalı

ABD'den Ayasofya açıklaması

Fransa'dan Türkiye için toplantı çağrısı!

Fransa'dan Türkiye için toplantı çağrısı!

Reuters duyurdu: Oxford'un koronavirüs aşısında insanlı denemeler başarılı

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.