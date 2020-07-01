Polis Seattle’daki ‘Özerk Bölgeyi’ Boşalttı

Washington eyaletinin Seattle kentinde polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında protestocuların ‘’Özerk Bölge’’ adını verdiği alanı boşaltmak üzere, emniyet güçleri harekete geçti. Belediye Başkanı’nın talimatı üzerine Çarşamba sabahı erken saatlerde bölgeye giden polis, göstericilerin çadırlarını kaldırdı. ‘’Özerk bölge’’de bugüne kadar yaşanan dört silahlı olayda iki kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayların ardından Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan protestocuların ‘’işgal ettiği’’ bölgenin boşaltılması talimatını vermişti. Polis, Capitol Hill Özerk Bölgesi (CHOP) olarak bilinen alana Çarşamba sabahı 5.00 sularında geldi. Yaklaşık 1 saat sonra büyük bir gürültü duyulmasının ardından alandan duman yükseldi. Emniyet yetkilileri, en az 31 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Seattle Emniyet Müdürü Carmen Best, ‘’Bizim görevimiz barışçı gösterilere destek vermek ancak son iki haftadır bu sokaklarda yaşananlar kanunsuzluk. Bu kabul edilemez’’ dedi. Carmen Best emniyetin Twitter hesabından da paylaşılan yazılı açıklamasında ''Barışçı gösterileri destekliyorum. Ancak artık yeter. Bu bölge kanunsuz ve vahşi bir hale geldi. İkisi ölümle sonuçlanan dört silahlı olay, soygun, saldırı ve mülke zarar verilen sayısız suç işlendi'' dedi.

Pankartlar da kaldırıldı Polis göstericilerin çadırlarının etrafındaki çitleri ve çadırların etrafındaki pankartları kaldırdı. Kaldırılan pankartlardan birinde ‘’Taleplerimiz yerine getirilene kadar gitmiyoruz. 1- Seattle Polis Teşkilatı’nın bütçesi yarı yarıya kesilsin. 2- Siyah topluluklara mali destek verilsin 3- Tüm göstericiler serbest bırakılsın’’ yazıyordu. Protestocular kamp kurdukları parkın etrafındaki birkaç sokağı kapsayan alanı işgal etmiş, polis de göstericilerle yaşanan çatışmaların ardından karakolu terk etmişti. Seattle Polisi: ‘’İşlenen suçlar belgelendi’’ Seattle Polis Teşkilatı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘’Belediye Başkanı Jenny Durkan’ın göstericilerin bölgeyi terk etmesi emrini vermesinin ardından polisin halkı korumak için harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada ‘’Doğu bölgesindeki gösteriler 8 Haziran’da başladığından bu yana iki genç öldürüldü ve gece saatlerinde yaşanan silahlı olaylarda 3 kişi ciddi şekilde yaralandı. Polis soygun, saldırı ve diğer şiddet içerikli suçları da belgeledi’’ denildi.