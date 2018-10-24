Polis sevgiliden şoke eden not! 'Seni kızınla terbiye edeceğiz'

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul’da yaşayan ve iş güvenliği firmasında denetmen olarak çalışan bir çocuk annesi Zeren Y. ile polis Ali K., 2016’da tanışıp arkadaş oldu. Ali K. birkaç ay sonra Zeren Y.’nin evine taşındı. İyi bir gelire sahip Zeren Y., bir süre sonra Ali K.’nın isteği üzerine işinden ayrıldı. Çift, Zeren Y. hamile kalınca 4 Kasım 2017’de evlendi. Zeren Y.’nin iddiasına göre, birkaç hafta sonra yaşadıkları bir kavga sonrasında Ali K. karnına tekme atıp üzerine oturarak beş haftalık bebeğinin düşmesine neden oldu.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Bebeğini kaybettikten sonra tehdit edildiği için belli bir süre Ali K. ile yaşamaya devam etti fakat kavgaları bitmedi. Zeren Y. ile Ali K. arasındaki kavgalardan üçü polise de yansıdı. Zeren Y., ilkinde karakolda şikayetçi olmaması konusunda ikna edildi, ikincisinde karakola bile götürülmedi. Polis aracıyla birkaç tur attırıldıktan sonra evine getirildi. Üçüncüsünde ise Ali K., polislerle konuşarak gelmemelerini istedi.

KORUMA TALEP ETTİ