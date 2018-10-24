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Polis sevgiliden şoke eden not! 'Seni kızınla terbiye edeceğiz'

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir polisle birlikte yaşayan Zeren Y., gördüğü şiddet nedeniyle bebeğini düşürdü. Koruma kararı aldıran kadın sevgilisini terk etti. Ancak Zeren'in peşini bırakmayan adam, kadının ilk eşinden olan kızını kast ederek "Seni kızınla terbiye edeceğiz" diye tehdit yağdırdı. Genç kadın çaresiz mahkemenin yolunu tuttu

Polis sevgiliden şoke eden not! 'Seni kızınla terbiye edeceğiz'

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul’da yaşayan ve iş güvenliği firmasında denetmen olarak çalışan bir çocuk annesi Zeren Y. ile polis Ali K., 2016’da tanışıp arkadaş oldu. Ali K. birkaç ay sonra Zeren Y.’nin evine taşındı. İyi bir gelire sahip Zeren Y., bir süre sonra Ali K.’nın isteği üzerine işinden ayrıldı. Çift, Zeren Y. hamile kalınca 4 Kasım 2017’de evlendi. Zeren Y.’nin iddiasına göre, birkaç hafta sonra yaşadıkları bir kavga sonrasında Ali K. karnına tekme atıp üzerine oturarak beş haftalık bebeğinin düşmesine neden oldu.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Bebeğini kaybettikten sonra tehdit edildiği için belli bir süre Ali K. ile yaşamaya devam etti fakat kavgaları bitmedi. Zeren Y. ile Ali K. arasındaki kavgalardan üçü polise de yansıdı. Zeren Y., ilkinde karakolda şikayetçi olmaması konusunda ikna edildi, ikincisinde karakola bile götürülmedi. Polis aracıyla birkaç tur attırıldıktan sonra evine getirildi. Üçüncüsünde ise Ali K., polislerle konuşarak gelmemelerini istedi.

KORUMA TALEP ETTİ

Zeren Y., bu süreçte Alo 183’ü arayarak yardım talep etti ama sonuç alamadı. Ali. K’dan ayrılmaya karar veren Zeren Y., ilk evliliğinden olan kızını da alarak başka bir eve taşındı ve savcılığa başvurarak korunma talep etti. Savcılık, Ali K. için üç ay eve yaklaşmama kararı verdi. Zeren Y., Büyükçekmece Aile Mahkemesi’ne açtığı davada da, Ali K.’nın sürekli kendisine hakaret ettiğini ve şiddet uyguladığını ve bebeğini düşürdüğünü iddia etti. Zeren Y.’nin şikayeti üzerine Ali K. hakkında adli ve idari soruşturma açıldı.

TEHDİT ETTİ

Zeren Y., Ali K. ve kardeşinin tehditlerinin sürdüğünü belirterek şunları anlattı:

“Beni, ‘Eğer işimden olursam, kızınla seni öldürürüm’ diye tehdit ediyor. Dün de kardeşi arayıp, ‘Seni kızınla terbiye edeceğiz’ diye tehdit etti. Hemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundum. Bu adam yüzünden işimden oldum, darp edildim ve bebeğimi düşürdüm. Bu adam özel harekatçı olduğu için korunuyor. Bunların amaçları beni korkutmak, evet başta korkuyordum ve sustum ama artık korkmuyorum, ne olacaksa olsun.”
Avukat Yaşar Öksüz ise şunları aktardı:

“Müvekkilim, evlilik birliğinde ‘işkence’ olarak nitelendirilecek fiziksel şiddet fiilleri ile karşı karşıya kalmıştır. Bu husustaki raporları boşanma dosyasına sunduk. Mahkeme, bu hususları da dikkate alarak tedbiren bir miktar nafakaya hükmetti. Ancak davalı koca, nafaka bedellerini ödemeyerek müvekkile yönelik ekonomik baskısını artırmaya çalışmaktadır. Bu sebeplerle tarafımızca şikâyette bulunulmuştur. Boşanma davasının açılmasından hiçbir kusuru bulunmayan müvekkilin ve aynı durumdaki kadınların, yaşadığı mağduriyetin tazmin edilmesi en büyük önceliğimizdir. Şahsın erkek kardeşi hakkında da suç duyurusunda bulunduk.”

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet istanbul

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