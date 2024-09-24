Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Çöp poşeti giydirilmesine Fatih Portakal'dan tepki: "Bununla mı tatmin oluyorsunuz?"

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, polise silahlı saldırı gerçekleşti. Yakalandığı sırada polisin silahını alan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti ateş açtı. Olayda yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLDİ

Polis memuru Şeyda Yıldız'ı öldüren Yunus Emre Geçti, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Katilin çöp poşeti giydirilmiş halde hayvan taşıma aracıyla adliyeye getirildiği görüntüler çok konuşuldu.

Söz konusu görüntülere ise Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan tepki geldi.

"Bu adamın cezaevinden çıkmaması gerekiyor" diyen Portakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdam ülkemizde olmadığına göre bu adamın dışarıya çıkmaması gerekiyor. Çünkü cezaevleri rehabilite edemiyor. Tutuklandı bu adam ama göreceğiz 3 yıl sonra 5 yıl sonra yeniden dışarıda mı olacak.

"BUNUNLA MI TATMİN OLUYORSUNUZ?"

Bir de bu katile çöp torbası giydirildi. Sen çöpsün denmek istendi. Daha sonra bir tane hayvan taşıma aracı getirilmiş onun içerisine konuluyor; sen insan değil hayvansın mesajı verilmek isteniyor.

Bununla mı tatmin oluyorsunuz İçişleri Bakanlığı, çok merak ediyorum. Sosyal medyada da gündem oldu, kiminin içi rahatladı ama ilk gördüğümde ne dedim biliyor musunuz? Bir kez suratına tükürdüm bu herifin. Yazıklar olsun dedim, bir kadını bile koruyamadınız dedim.

"BİZ MUZ CUMHURİYETİ MİYİZ?"

Ondan sonra hukuk devletiysek böyle mi yapmamız gerekiyor? Biz muz cumhuriyeti miyiz dedim. Bunu yaparak aslında İçişleri Bakanlığı şunu yapmaya çalışıyor; Sen suçun önüne geçememişsin, kişisel silahlanmanın önüne geçememişsin, mafyaların önüne geçememişsin.

22 yılda suç makinaları yaratmışsın. Suç işleyenin cezasını tam olarak çektirmemişsin, rehabilite edip de dışarıya salmamışsın cezaevinden ve bunlar bir şekilde dolanmaya devam ediyorlar dışarıda.

Yani İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, devlet ayıbını kapatmak için bu görüntülerle çıkıyor. Ardından da bunu sorgulamak gerekiyor; hukuk devletinde bu olur mu?"