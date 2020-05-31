Polis Şiddeti Protestosu Londra’ya Sıçradı

Amerika’nın Minneapolis kentinde polisin gözaltına aldığı sırada diziyle boynuna çökmesi sonucu hayatını kaydeden George Floyd, ırkçılık karşıtlarının öfkesini yeniden alevlendirdi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da biraraya gelen yüzlerce protestocu ellerinde pankartlarla Trafalgar meydanını doldurdu.

Meydandaki kalabalığın Corona virüs kısıtlamalarına rağmen eylem yapmaktaki ısrarına polisin kayıtsız kaldığı gözlemlendi. Sloganlarla iki saat boyunca meydanda öfkesini yansıtan kalabalık daha sonra yürüyüşe geçip Başbakan Boris Johnson’ın konut ve ofis olarak kullandığı binanın kapısına geldi. Öfkeli kalabalığı yatıştırmak için demir kapının önüne geçen polisle protestocular arasında polis şiddetine ilişkin tartışmalar olması dikkat çekti.

Bir saate yakın süre boyunca ırkçılık karşıtı protestolarla Başbakan’a seslerini duyurmaya çalışan kalabalık daha sonra Buttersea’deki Amerika Büyükelçiliği’ne yürüdü. Burada daha kalabalık bir polis grubuyla karşılaşan protestocular polisin ‘dağıl’ uyarısına karşı kayıtsız kaldı. Polis memurlarının, kalabalık arasında dolaşıp Corona virüs tedbirleriyle gelen kişiler arası iki metre mesafe kuralını hatırlattığı gözlemlendi. Tutuklama uyarısına rağmen kalabalık, eyleme bir saat daha devam etti.

