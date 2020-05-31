HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polis Şiddeti Protestosu Londra’ya Sıçradı

Polis Şiddeti Protestosu Londra’ya Sıçradı

31.05.2020 22:33 | Son Güncelleme

Amerika’nın Minneapolis kentinde polisin gözaltına aldığı sırada diziyle boynuna çökmesi sonucu hayatını kaydeden George Floyd, ırkçılık karşıtlarının öfkesini yeniden alevlendirdi. Londra’da biraraya gelen yüzlerce protestocu ellerinde pankartlarla Trafalgar meydanını doldurdu.

Amerika’nın Minneapolis kentinde polisin gözaltına aldığı sırada diziyle boynuna çökmesi sonucu hayatını kaydeden George Floyd, ırkçılık karşıtlarının öfkesini yeniden alevlendirdi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da biraraya gelen yüzlerce protestocu ellerinde pankartlarla Trafalgar meydanını doldurdu.

Meydandaki kalabalığın Corona virüs kısıtlamalarına rağmen eylem yapmaktaki ısrarına polisin kayıtsız kaldığı gözlemlendi. Sloganlarla iki saat boyunca meydanda öfkesini yansıtan kalabalık daha sonra yürüyüşe geçip Başbakan Boris Johnson’ın konut ve ofis olarak kullandığı binanın kapısına geldi. Öfkeli kalabalığı yatıştırmak için demir kapının önüne geçen polisle protestocular arasında polis şiddetine ilişkin tartışmalar olması dikkat çekti.

Bir saate yakın süre boyunca ırkçılık karşıtı protestolarla Başbakan’a seslerini duyurmaya çalışan kalabalık daha sonra Buttersea’deki Amerika Büyükelçiliği’ne yürüdü. Burada daha kalabalık bir polis grubuyla karşılaşan protestocular polisin ‘dağıl’ uyarısına karşı kayıtsız kaldı. Polis memurlarının, kalabalık arasında dolaşıp Corona virüs tedbirleriyle gelen kişiler arası iki metre mesafe kuralını hatırlattığı gözlemlendi. Tutuklama uyarısına rağmen kalabalık, eyleme bir saat daha devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladıKoronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi!ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi!
Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesajÜnlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

En Çok Okunan Haberler

Yasağı ihlal edip, bayram ziyaretine gittiler! Pahalıya mal oldu

Yasağı ihlal edip, bayram ziyaretine gittiler! Pahalıya mal oldu

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Diğer Haberler
ABD'de korkunç olay! Dükkanını yağmalamak isteyen göstericilere kılıçla müdahale etti

Dükkanını yağmalamak isteyen göstericilere kılıçla müdahale etti

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 802'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 802'ye yükseldi

ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi!

ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi!

ABD Başkanı Trump, Antifa'yı 'terör örgütü' ilan etti

Trump, Antifa'yı 'terör örgütü' ilan etti

Notre Dame Katedrali'nin avlusu yangından sonra ilk kez halka açıldı

Yangından sonra ilk kez açıldı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 415'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 415'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.