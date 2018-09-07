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Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 10:15 | Son Güncelleme

ADANA'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapan polis, 3 kişinin üzerinden ve evlerinden 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çok sayıda mühimmat ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

ADANA, (DHA) - ADANA'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapan polis, 3 kişinin üzerinden ve evlerinden 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çok sayıda mühimmat ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi'nde operasyon düzenledi. Silah sattığı öne sürülen Fatih Pamuk'u durduran ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait mermiler buldu. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın izniyle Pamuk'un Alidede Mahallesi'ndeki evini de arayan ekipler, burada da 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 34 tabanca mermisi ve bir adet pompalı olarak tabir edilen ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Aynı arama kararına istinaden İlkay Karatepeligil'in Bey Mahallesi'ndeki evinde de arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 66 tabanca mermisi, bir adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, silah yapımında kullanılan malzemeler ve yapım aşamasında mekanizmasının 3 tabanca gövdesine rastladı. Her iki zanlıyla bağlantısı olduğu iddia edilen Şahin Can Çiçekdağ'ın Akkapı Mahallesi'ndeki evine de baskın yapan ekipler, burada da 7,65 milimetre çapında 26 mermi buldu.

Silah kaçakçılarına göz açtırmayan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, operasyon kapsamında 9 çeşitli marka ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 2 pompalı av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 yapım aşamasında tabanca gövdesi ve silahlara ait çok sayıda mühimmet ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Silah ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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