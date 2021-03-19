Polis silahlı saldırıda kullanılan 3 adet pompalı tüfeği buldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Salı günü bir iş yerini kurşunlanmasında kullanılan silahlar polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda ele geçirildi.

16 Mart’ta tarihinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde gece saatlerinde otomobil ile iş yerinin önüne gelen zanlılar, müzik markete pompalı tüfek ve tabanca ile peş peşe ateş ettikten sonra geldikleri otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşmıştı.

Olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu her iki zanlı M.Ş ve M.S.A kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri bugünde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlıların İlçe Emniyet Müdürlüğünde tahkikatı devam ederken şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda 3 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 27 adet fişek ile 33 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

