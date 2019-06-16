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Polis sirenleri onu sınava yetiştirmek için çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmek için okul kapısına gelen ancak kimliğini pantolonunun cebinde unutan öğrenci için polis seferber oldu.Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Süleyman Göktuğ Selvi, yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Fatih Anadolu Lisesinde YKS’ya girmek için yola çıktı.

Polis sirenleri onu sınava yetiştirmek için çaldı

Tekirdağ’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmek için okul kapısına gelen ancak kimliğini pantolonunun cebinde unutan öğrenci için polis seferber oldu.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Süleyman Göktuğ Selvi, yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Fatih Anadolu Lisesinde YKS’ya girmek için yola çıktı. Okulun kapısına gelen genç, kimliğini dün giydiği pantolonunun cebinde unuttuğunu fark etti. Paniğe kapılan Süleyman Göktuğ’un annesi Maide Göktuğ, okulda görevli olan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Grup Amiri Başpolis Bircan Doğan’a durumu anlatarak yardım istedi. Annenin durumu anlatması üzerine 26 yıllık başpolis memuru Trafik Ekipleri Grup Amiri Bircan Doğan, Süleyman Göktüğ Selvi’yi bir ekip otomobiline bindirerek Nüfus Müdürlüğüne doğru yola çıktı. Selvi’yi sınava yetiştirmek için telsizle geçecekleri güzergahtaki tüm kavşakların tutulmasını ve kendilerine yol verilmesini isteyerek trafik akışını sağlayan Doğan, siren sesleri arasında genci Nüfus Müdürlüğüne yetiştirdi. Yeni bir kimliği çıkarılan Selvi, tekrar polis aracı ile 3 dakika kala sınava yetiştirildi. Sınava giren Süleyman Göktuğ Selvi, annesi Maide Göktuğ ile birlikte kendilerine yardım eden polise çiçek vererek teşekkür etti.

Polis sirenleri onu sınava yetiştirmek için çaldı

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