Polis suçlulara göz açtırmadı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı 'Gece Kartalları' 6 milyon 477 bin 602 kişinin GBT sorgusunu yaptı. 'Yunuslar' ise 300 bin 879 uyuşturucu hap ele geçirdi. Mobil Park Timleri 367 bin 288 park denetlemesi yaptı. Devriye ekipleri ise, aranan 52 bin 879 kişiyi yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün birer kolu olarak görev yapan 'Gece Kartalları' olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 'Yunuslar' olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Mobil Park Timleri ve Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin 1 Ocak'tan itibaren yaptıkları faaliyetler açıklandı.

GECE KARTALLARI 6 MİLYON 477 BİN 602 KİŞİNİN GBT SORGUSU YAPTI

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin 1 Ocak 2018'den 30 Kasım'a kadar yaptığı çalışmalarda 6 milyon 477 bin 602 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Tarihler arasında 400 bin 404 araç denetlendi. Aranan 11 bin 247 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 433 ruhsatsız tabanca, 79 pompalı tüfek, 12 tane kurusıkıdan bozma tabanca, 927 kurusıkı tabanca ve 62 kesici alet ele geçirildi.